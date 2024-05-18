Beypazarı'ndan 21 Hacı Adayı Kutsal Topraklara Uğurlandı - Son Dakika
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Beypazarı'ndan 21 Hacı Adayı Kutsal Topraklara Uğurlandı

Beypazarı\'ndan 21 Hacı Adayı Kutsal Topraklara Uğurlandı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek hacı adaylarından 21'i törenle uğurlandı. Hacı adayları, helalleşme ve duaların ardından otobüse binerek Suudi Arabistan'a hareket etti.

18.05.2024 12:37
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek hacı adaylarından 21'i törenle uğurlandı.

Fatih Camisi önünde toplanan hacı adayları, İlçe Müftüsü Ahmet İnciler'in konuşması ve dualar edilmesinin ardından yakınlarıyla helalleşerek otobüse bindi.

Hacı adaylarından Arif Uzuner, gazetecilere, 2006 yılında hemşire olan eşi Şengül Uzuner'in sağlık görevlisi olarak hacca gittiğini ve yıkılan otelin enkazı altında kalarak hayatını kaybettiğini söyledi.

Yıllar sonra yeniden evlendiğini belirten Uzuner, "Şimdiki eşim Halise Hanım'la gidiyoruz. Orada Şengül Hanım'ın kabrini bulup başucunda dua edeceğim. O yüzden de oldukça heyecanlıyım. Çünkü ona çocuklarımın da selamını ve dualarını olduklarını ileteceğim." dedi.

Duygusal anlar yaşayan hacı adayları, daha sonra Suudi Arabistan'a gitmek üzere havalimanına hareket etti.

Beypazarı'ndan bu yıl 60 kişinin hacca gideceği öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beypazarı'ndan 21 Hacı Adayı Kutsal Topraklara Uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beypazarı'ndan 21 Hacı Adayı Kutsal Topraklara Uğurlandı - Son Dakika
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