Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla umre gerçekleştirecek kafile, kutsal topraklara uğurlandı.
Kafile için Fatih Camisi önünde uğurlama töreni düzenlendi.
Kutsal topraklara gidecek 62 kişi, İlçe Müftüsü Ahmet İnciler'in de katılımıyla dualar eşliğinde yolcu edildi.
Son Dakika › Güncel › Beypazarı'ndan Umre Kafilesi Uğurlandı - Son Dakika
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