Beypazarı Ortaokulu Öğrencileri Bilek Güreşi Turnuvasında Başarı Elde Etti - Son Dakika
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Beypazarı Ortaokulu Öğrencileri Bilek Güreşi Turnuvasında Başarı Elde Etti

Beypazarı Ortaokulu Öğrencileri Bilek Güreşi Turnuvasında Başarı Elde Etti

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bulunan Namık Kemal Ortaokulu öğrencileri, Okullar Arası Bilek Güreşi Turnuvası'nda büyük bir başarı elde etti. Fatma Naz Yumuşak, kızlarda birinci olarak Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Erkeklerde ise Hayrullah Gençtürk, aynı okuldan 3. olarak derece elde etti.

18.02.2024 18:27
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde ortaokul öğrencileri, Okullar Arası Bilek Güreşi Turnuvası'nda birincilik ve üçüncülük elde etti.

Başkentte düzenlenen turnuvada Namık Kemal Ortaokulu öğrencilerinden Fatma Naz Yumuşak, kızlarda ilk sırayı alarak, Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Erkeklerde ise aynı okulun öğrencilerinden Hayrullah Gençtürk, 3'üncülüğü elde etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beypazarı Ortaokulu Öğrencileri Bilek Güreşi Turnuvasında Başarı Elde Etti - Son Dakika

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