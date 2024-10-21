Beypazarı UNESCO İçin Çalışıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Beypazarı UNESCO İçin Çalışıyor

Beypazarı, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmek için projeler ve etkinlikler gerçekleştiriyor.

21.10.2024 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, ilçenin UNESCO Dünya Mirası Listesine dahil olması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla Tarihi Halk Evi'nde gazetecilerle bir araya gelen Kasap, tüm gazetecilerin bu özel gününü kutladığını belirtti.

İlçe turizmine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Kasap, devraldıkları Tarihi Suluhan Kervansarayı ile ilgili proje çalışmasının sürdüğünü, Alaettin Sokak'ta bulunan satış tezgahlarını kaldırdıklarını, burada peyzaj düzenlemesi yapacaklarını aktardı.

Kasap, "İlçemiz UNESCO'nun geçici listesinde yer alıyor. Daimi listeye girmemiz için çalışmalar yoğun olarak devam ediyor. Önümüzdeki günlerde Antalya'da düzenlenecek olan turizm fuarına çok yönlü olarak katılacağız. Bu yıl festivalde on binlerce kişi Beypazarı'na akın etti. Bunun devamı için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Beypazarı, Belediye, Turizm, Unesco, Güncel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beypazarı UNESCO İçin Çalışıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:46 Adana’da mezarlıkta silahlı saldırı: 3 kadın hayatını kaybetti Adana'da mezarlıkta silahlı saldırı: 3 kadın hayatını kaybetti
17:41 Canlı yayında skandal FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi Canlı yayında skandal! FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi
16:50 İmamoğlu, Özel’in, “Cumhurbaşkanlığı adaylığı“ ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum İmamoğlu, Özel'in, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı" ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum
16:37 FETÖ elebaşı Gülen’in ölümüyle ilgili AK Parti’den ilk açıklama FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama
14:57 FETÖ elebaşı Gülen’in cenazesi Pensilvanya’da St. Luke’s Hastanesinde tutuluyor FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesi Pensilvanya'da St. Luke's Hastanesinde tutuluyor
10:01 Samsun’da maç sonu olay: Mert Hakan Yandaş sahaya girip Zeki Yavru ile tartıştı Samsun'da maç sonu olay: Mert Hakan Yandaş sahaya girip Zeki Yavru ile tartıştı
09:37 Elebaşı Gülen’in ölümü haberini veren sunucudan canlı yayında ses getiren sözler Elebaşı Gülen'in ölümü haberini veren sunucudan canlı yayında ses getiren sözler
09:32 TBMM’de yoğun ekonomi trafiği başlıyor TBMM'de yoğun ekonomi trafiği başlıyor
09:19 Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi
09:12 Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun!
09:08 Teröristbaşı Gülen’in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu Teröristbaşı Gülen'in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu
08:40 Samsunspor’un golü öncesi İrfan Can Kahveci’ye faul yapıldı mı Samsunspor'un golü öncesi İrfan Can Kahveci'ye faul yapıldı mı?
08:10 FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü
08:00 Mourinho’dan basına zehir zemberek tepki: Sürekli ağlıyorsunuz Mourinho'dan basına zehir zemberek tepki: Sürekli ağlıyorsunuz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2024 19:02:39. #1.12#
SON DAKİKA: Beypazarı UNESCO İçin Çalışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.