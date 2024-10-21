Beypazarı UNESCO İçin Çalışıyor

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Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, ilçenin UNESCO Dünya Mirası Listesine dahil olması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla Tarihi Halk Evi'nde gazetecilerle bir araya gelen Kasap, tüm gazetecilerin bu özel gününü kutladığını belirtti.

İlçe turizmine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Kasap, devraldıkları Tarihi Suluhan Kervansarayı ile ilgili proje çalışmasının sürdüğünü, Alaettin Sokak'ta bulunan satış tezgahlarını kaldırdıklarını, burada peyzaj düzenlemesi yapacaklarını aktardı.

Kasap, "İlçemiz UNESCO'nun geçici listesinde yer alıyor. Daimi listeye girmemiz için çalışmalar yoğun olarak devam ediyor. Önümüzdeki günlerde Antalya'da düzenlenecek olan turizm fuarına çok yönlü olarak katılacağız. Bu yıl festivalde on binlerce kişi Beypazarı'na akın etti. Bunun devamı için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.