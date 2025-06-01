Beyrut\'ta Dünya Kahvaltı Günü Etkinliği

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE), Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliğinde Türk kahvaltısı tanıtıldı.

Beyrut'ta Dünya Kahvaltı Günü dolayısıyla organize edilen etkinliğe, Beyrut Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde eğitim gören Lübnanlı öğrenciler, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği çalışanları ve bağlı kuruluş temsilcileri katıldı.

Hayat Al Turki Restoran'da gerçekleştirilen programda, geleneksel Türk kahvaltısının zengin sofrası katılımcılara sunuldu.

Etkinliğin açılış konuşmalarını Beyrut YEE Koordinatörü Esra Yılmaz ve Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği Müsteşarı Tolga Budak gerçekleştirdi. Yılmaz ve Budak, konuşmalarında Türk kahvaltısının kültürel değerine ve paylaşım geleneğine vurgu yaptı.

Program kapsamında Beyrut Yunus Emre Türk Kültür Merkezi okutmanı Emre Topçu, Türk kahvaltı kültürüne dair kapsamlı bir sunum yaparak, bu köklü geleneğin tarihçesi ve sofra ritüellerine dair bilgiler paylaştı.

Her yıl haziran ayının ilk pazar günü kutlanan "Dünya Kahvaltı Günü" dolayısıyla Türkiye'de ve dış temsilciliklerde Türk kahvaltısının tanıtıldığı etkinlikler düzenleniyor.