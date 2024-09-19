Beyrut'ta Eş Zamanlı Patlamalar: 32 Ölü, 3250 Yaralı

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Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, iki gün üst üste çağrı cihazı ve telsizlerin eş zamanlı patlatılmasının şoku yaşanıyor.

Lübnan'da 17 ve 18 Eylül'de Hizbullah unsurlarının kullandığı telsiz ve çağrı cihazlarının eş zamanlı patlatıldığı ve Lübnanlı yetkililerin İsrail'i sorumlu tuttuğu saldırılar yaşandı.

Saldırılarda şu ana kadar 32 kişi hayatını kaybederken, 3 bin 250'den fazla kişi yaralandı.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, yaralıların tedavi sürecini takip etmek için Sağlık Bakanlığını ziyaret etti.

Saldırının ikinci dalgasının sona erdiği ve hastanelere yeni yaralıların gelmediği konusunda güvence veren Mikati, "Lübnan'da olup bitenlerde Birleşmiş Milletler nerede?" diye sordu.

Beyrut sokakları sessiz

Lübnan'da iki gün üst üste çağrı cihazı ve telsizlerin eş zamanlı patlatılması, ülkede rutin hayatı olumsuz etkiledi.

Başkent Beyrut sokaklarında saldırıların yarattığı hüzün ve endişe hakim.

Saldırılar nedeniyle okullarda eğitime ara verilirken birçok resmi kurum da kapalı bulunuyor.

Beyrutlular, dışarıya çıkmayı tercih etmezken, sokaklardaki az sayıdaki kişinin yüzünde ise olayın şoku ve şaşkınlığı hakim.

"İsrail taş ile insan arasında ayrım yapmıyor"

AA'ya konuşan adını ve soyadını vermek istemeyen 50 yaşlarındaki Lübnanlı, durumu "üzüntü verici" olarak tanımlarken, "siyasi görüşleri ne olursa olsun saldırılara maruz kalan Hizbullah konusunda, Lübnanlıların dayanışma içinde olması ve ulusal birlik göstermesi gerektiğini" söyledi.

Genç bir Lübnanlı ise "İsrail'in suçunu ve saldırılardaki sorumluluğunu göz ardı etmiyoruz, zira İsrail taş ile insan arasında ayrım yapmıyor." dedi.

"Hizbullah'ın cevabının olacağını" söyleyen genç Lübnanlı, Arap ülkelerini "İsrail'in acımasız saldırılarına karşı Lübnan'la dayanışma içinde olmaya" çağırdı.

Genç Lübnanlı Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın 19 Eylül Perşembe günü yapacağı, saldırıların Hizbullah üyeleri ile İsrail ordusu arasındaki sınır çatışmalarına yansımaları hakkındaki konuşmayı beklediğini dile getirdi.

Bir başka Lübnanlı, telsiz cihazlarının patlatılmasının büyük bir şok oluşturduğuna dikkati çekerek, patlatmaları "Beyrut limanındaki patlamanın şokundan daha büyük ve benzeri görülmemiş bir saldırı" olarak değerlendirdi.

İsrail'e verilecek olası cevaba güvendiğini belirten Lübnanlı, "Biz olanları kabul ettik onlar da (İsrail) başlarına gelecekleri kabul etmeli." ifadelerini kullandı.

Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılması

Lübnan'da 17 Eylül Salı günü Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşandı.

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu 2'si çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ülkede bugün de telsizlerin patlatılması sonucu 20 kişinin öldüğü, 450'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnanlı yetkililer, olaydan İsrail'i sorumlu tutarken İsrail'den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.