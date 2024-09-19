Beyrut'ta Eş Zamanlı Patlamalar: 32 Ölü, 3250 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Beyrut'ta Eş Zamanlı Patlamalar: 32 Ölü, 3250 Yaralı

Lübnan'da Hizbullah'a ait telsiz ve çağrı cihazlarının patlaması sonrası 32 kişi hayatını kaybetti.

19.09.2024 04:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, iki gün üst üste çağrı cihazı ve telsizlerin eş zamanlı patlatılmasının şoku yaşanıyor.

Lübnan'da 17 ve 18 Eylül'de Hizbullah unsurlarının kullandığı telsiz ve çağrı cihazlarının eş zamanlı patlatıldığı ve Lübnanlı yetkililerin İsrail'i sorumlu tuttuğu saldırılar yaşandı.

Saldırılarda şu ana kadar 32 kişi hayatını kaybederken, 3 bin 250'den fazla kişi yaralandı.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, yaralıların tedavi sürecini takip etmek için Sağlık Bakanlığını ziyaret etti.

Saldırının ikinci dalgasının sona erdiği ve hastanelere yeni yaralıların gelmediği konusunda güvence veren Mikati, "Lübnan'da olup bitenlerde Birleşmiş Milletler nerede?" diye sordu.

Beyrut sokakları sessiz

Lübnan'da iki gün üst üste çağrı cihazı ve telsizlerin eş zamanlı patlatılması, ülkede rutin hayatı olumsuz etkiledi.

Başkent Beyrut sokaklarında saldırıların yarattığı hüzün ve endişe hakim.

Saldırılar nedeniyle okullarda eğitime ara verilirken birçok resmi kurum da kapalı bulunuyor.

Beyrutlular, dışarıya çıkmayı tercih etmezken, sokaklardaki az sayıdaki kişinin yüzünde ise olayın şoku ve şaşkınlığı hakim.

"İsrail taş ile insan arasında ayrım yapmıyor"

AA'ya konuşan adını ve soyadını vermek istemeyen 50 yaşlarındaki Lübnanlı, durumu "üzüntü verici" olarak tanımlarken, "siyasi görüşleri ne olursa olsun saldırılara maruz kalan Hizbullah konusunda, Lübnanlıların dayanışma içinde olması ve ulusal birlik göstermesi gerektiğini" söyledi.

Genç bir Lübnanlı ise "İsrail'in suçunu ve saldırılardaki sorumluluğunu göz ardı etmiyoruz, zira İsrail taş ile insan arasında ayrım yapmıyor." dedi.

"Hizbullah'ın cevabının olacağını" söyleyen genç Lübnanlı, Arap ülkelerini "İsrail'in acımasız saldırılarına karşı Lübnan'la dayanışma içinde olmaya" çağırdı.

Genç Lübnanlı Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın 19 Eylül Perşembe günü yapacağı, saldırıların Hizbullah üyeleri ile İsrail ordusu arasındaki sınır çatışmalarına yansımaları hakkındaki konuşmayı beklediğini dile getirdi.

Bir başka Lübnanlı, telsiz cihazlarının patlatılmasının büyük bir şok oluşturduğuna dikkati çekerek, patlatmaları "Beyrut limanındaki patlamanın şokundan daha büyük ve benzeri görülmemiş bir saldırı" olarak değerlendirdi.

İsrail'e verilecek olası cevaba güvendiğini belirten Lübnanlı, "Biz olanları kabul ettik onlar da (İsrail) başlarına gelecekleri kabul etmeli." ifadelerini kullandı.

Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılması

Lübnan'da 17 Eylül Salı günü Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşandı.

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu 2'si çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ülkede bugün de telsizlerin patlatılması sonucu 20 kişinin öldüğü, 450'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnanlı yetkililer, olaydan İsrail'i sorumlu tutarken İsrail'den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Beyrut, Lübnan, Güncel, Dünya, Hakim, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyrut'ta Eş Zamanlı Patlamalar: 32 Ölü, 3250 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:28 Okul müdürüne zincirle saldıranların akıbetini bilmeyen Çorum Valisi merkeze çekildi Okul müdürüne zincirle saldıranların akıbetini bilmeyen Çorum Valisi merkeze çekildi
08:58 Lübnan’daki telsiz patlamaları sonrası ASELSAN’dan dikkat çeken paylaşım Lübnan'daki telsiz patlamaları sonrası ASELSAN'dan dikkat çeken paylaşım
08:15 Gözler Merkez’in faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
07:41 Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar
00:10 Valiler Kararnamesi yayımlandı 16 ilin valisi değişti Valiler Kararnamesi yayımlandı! 16 ilin valisi değişti
15:43 “Söylemememiz gereken şeyler var“ demişti AK Partili vekilin, amca Salim Güran ile fotoğrafı ortaya çıktı "Söylemememiz gereken şeyler var" demişti! AK Partili vekilin, amca Salim Güran ile fotoğrafı ortaya çıktı
15:41 Aylar sonra ilk kez görüntülendi İşte teröristbaşı Fetullah Gülen’in son hali Aylar sonra ilk kez görüntülendi! İşte teröristbaşı Fetullah Gülen'in son hali
15:19 Otomotiv devinde isyan Çalışanlar araç anahtarlarına el koydu Otomotiv devinde isyan! Çalışanlar araç anahtarlarına el koydu
15:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili bizim açımızdan herhangi bir tartışma yoktur Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili bizim açımızdan herhangi bir tartışma yoktur
15:13 Favori çok net Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin iddaa oranları açıklandı Favori çok net! Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin iddaa oranları açıklandı
15:05 Trabzonspor’un eski başkanı Mustafa Şamil Ekinci son yolculuğuna uğurlandı Trabzonspor'un eski başkanı Mustafa Şamil Ekinci son yolculuğuna uğurlandı
15:01 KPSS’de yaptığı hatayı gözyaşları içinde anlattı: 2 yılım çöp oldu KPSS'de yaptığı hatayı gözyaşları içinde anlattı: 2 yılım çöp oldu
14:57 Fenerbahçe’nin yeni sponsoru belli oldu Sarı-Kanaryaları artık onlar giydirecek Fenerbahçe'nin yeni sponsoru belli oldu! Sarı-Kanaryaları artık onlar giydirecek
14:50 MOSSAD casusluk davasında karar açıklandı 37 sanığa ceza 19 sanığa beraat kararı MOSSAD casusluk davasında karar açıklandı! 37 sanığa ceza 19 sanığa beraat kararı
14:29 İrem Sak’ın babası son yolculuğuna uğurlandı İrem Sak'ın babası son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2024 10:02:17. #1.12#
SON DAKİKA: Beyrut'ta Eş Zamanlı Patlamalar: 32 Ölü, 3250 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement