Beyrut'ta Hava Saldırısı: 13 Ölü, 57 Yaralı

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(ANKARA) - Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in dün Beyrut'un en büyük devlet hastanesi olarak kabul edilen Refik Hariri Üniversite Hastanesi yakınlarına düzenlediği hava saldırısında, en az 13 kişinin öldüğünü ve 57 kişinin yaralandığını açıkladı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'na göre, İsrail'in dün Beyrut'un şehir merkezine birkaç kilometre uzaklıkta bulunan ve en büyük devlet hastanesi olarak kabul edilen Hariri Hastanesi yakınlarına düzenlediği hava saldırısında, en az 13 kişi öldü, 57 kişi yaralandı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İsrail jetleri dün gece Beyrut'taki Hariri Hastanesi yakınlarındaki bir Hizbullah hedefini vurduğunu açıklarken, hastaneyi hedef almadıklarını ve hastanenin saldırıdan etkilenmediğini bildirdi.

İsrail'in şiddetli saldırıları devam ediyor

IDF'nin Arapça Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki el-Hauş kasabası için tahliye emirleri verdiğini belirtti. Adraee açıklamasında şunları kaydetti:

"Kendi güvenliğiniz için derhal evlerinizi boşaltmalı ve kasabanın en az bir kilometre dışına çıkmalısınız. Hizbullah unsurlarına, tesislerine ve savaş ekipmanlarına yakın olan herkes hayatını tehlikeye atıyor demektir."