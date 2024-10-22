Beyrut'ta Hava Saldırısı: 13 Ölü, 57 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Beyrut'ta Hava Saldırısı: 13 Ölü, 57 Yaralı

İsrail'in Lübnan'da düzenlediği hava saldırısında 13 kişi hayatını kaybetti, 57 kişi yaralandı.

22.10.2024 12:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in dün Beyrut'un en büyük devlet hastanesi olarak kabul edilen Refik Hariri Üniversite Hastanesi yakınlarına düzenlediği hava saldırısında, en az 13 kişinin öldüğünü ve 57 kişinin yaralandığını açıkladı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'na göre, İsrail'in dün Beyrut'un şehir merkezine birkaç kilometre uzaklıkta bulunan ve en büyük devlet hastanesi olarak kabul edilen Hariri Hastanesi yakınlarına düzenlediği hava saldırısında, en az 13 kişi öldü, 57 kişi yaralandı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İsrail jetleri dün gece Beyrut'taki Hariri Hastanesi yakınlarındaki bir Hizbullah hedefini vurduğunu açıklarken, hastaneyi hedef almadıklarını ve hastanenin saldırıdan etkilenmediğini bildirdi.

İsrail'in şiddetli saldırıları devam ediyor

IDF'nin Arapça Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki el-Hauş kasabası için tahliye emirleri verdiğini belirtti. Adraee açıklamasında şunları kaydetti:

"Kendi güvenliğiniz için derhal evlerinizi boşaltmalı ve kasabanın en az bir kilometre dışına çıkmalısınız. Hizbullah unsurlarına, tesislerine ve savaş ekipmanlarına yakın olan herkes hayatını tehlikeye atıyor demektir."

Kaynak: ANKA

Devlet Hastanesi, Uluslararası, Güvenlik, Politika, Güncel, Beyrut, İsrail, Lübnan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyrut'ta Hava Saldırısı: 13 Ölü, 57 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:12 Yine mesaj vermeye kalktılar FETÖ elebaşı Gülen’in öldüğü oda numarasında dikkat çeken detay Yine mesaj vermeye kalktılar! FETÖ elebaşı Gülen'in öldüğü oda numarasında dikkat çeken detay
18:03 Öcalan çağrısının yankıları sürüyor: Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli’ye git Öcalan çağrısının yankıları sürüyor: Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli'ye git
17:45 PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın
16:38 Bahçeli’nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti’de hareketlilik Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti'de hareketlilik
14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı
10:01 Ünlü Rapçi Sean ’P Diddy’ Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti Ünlü Rapçi Sean 'P Diddy' Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti
09:53 Adana’da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi Adana'da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi
09:48 Bakan Memişoğlu’ndan “yenidoğan çetesi“ açıklaması: 5 Mayıs 2023’te Emniyet’ten yardım istedik Bakan Memişoğlu'ndan "yenidoğan çetesi" açıklaması: 5 Mayıs 2023'te Emniyet'ten yardım istedik
09:39 Altın fiyatları kritik eşiği aştı Altın fiyatları kritik eşiği aştı
09:32 Yenidoğan çete üyesinin kendi adıyla bir televizyon dizisinde oynadığı ortaya çıktı Yenidoğan çete üyesinin kendi adıyla bir televizyon dizisinde oynadığı ortaya çıktı
09:13 Benzin ve motorinde indirim Benzin ve motorinde indirim
09:12 Kamu personeli olmak isteyenler için işe alım ilanları yayımlandı Kamu personeli olmak isteyenler için işe alım ilanları yayımlandı
09:06 Hakan Şükür’ün ardından FETÖ’cü Enes Kanter’den de teröristbaşı Gülen için paylaşım geldi Hakan Şükür'ün ardından FETÖ'cü Enes Kanter'den de teröristbaşı Gülen için paylaşım geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2024 19:56:31. #1.12#
SON DAKİKA: Beyrut'ta Hava Saldırısı: 13 Ölü, 57 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.