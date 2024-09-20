Beyrut'ta Hava Saldırısı: 14 Ölü - Son Dakika
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Beyrut'ta Hava Saldırısı: 14 Ölü

İsrail ordusunun Beyrut'un güneyine düzenlediği saldırıda 14 kişi yaşamını yitirdi.

20.09.2024 22:46
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Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun, başkent Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında 14 kişinin öldüğünü açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Beyrut'un güney banliyösüne düzenlediği saldırıda çoğu çocuk ve kadın 14 kişinin öldüğü belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında yaralı sayısı güncellenmedi ancak daha önceki açıklamada 9'u ağır olmak üzere 66 kişinin yaralandığı ifade edilmişti.

Saldırıda yıkılan binaların enkazını kaldırma çalışmalarının sürdüğü vurgulandı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın daha önceki haberinde, İsrail ordusunun Beyrut'un güneyindeki Camus bölgesinde bir konuta F-35 tipi savaş uçağıyla hava saldırısı düzenlediği ve saldırıda ilk belirlemelere göre 5 çocuğun öldüğü belirtilmişti.

Güney banliyölerde İsrail saldırısının olduğu yerde bulunan Sivil Savunma ve Kızılhaç çalışanları ile sağlık görevlileri, bölge sakinlerinden saldırı alanına gitmemelerini, yolları boşaltmalarını, toplanmamalarını, kurtarma operasyonlarına yer açmalarını istemişti.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar yaşanıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 42 binden fazla Filistinlinin ölümüne yol açtığı ve Uluslararası Adalet Divanında soykırım suçlamasıyla yargılandığı tabloda uluslararası toplum, Tel Aviv'in Lübnan'a saldırılarıyla patlak verebilecek yeni bölgesel bir savaş tehdidine karşı uyarıda bulunuyor.

Kaynak: AA

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