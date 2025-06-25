Beyrut\'ta İran Destekli Gösteri

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta binlerce Hizbullah destekçisi İran ile dayanışma gösterisi düzenledi.

Beyrut'taki İran Büyükelçiliği önünde düzenlenen dayanışma gösterisine binlerce Hizbullah destekçisi katıldı.

Hizbullah tarafından düzenlenen gösteride, Lübnan, İran ve Hizbullah marşları okuyan göstericiler, İran lehine ve İsrail ile ABD aleyhine sloganlar attı.

Göstericiler, İsrail saldırısında öldürülen Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ve İran lideri Ali Hamaney'in fotoğrafları ile İran, Lübnan ve Hizbullah bayrakları taşıdı.

İran Büyükelçiliği'nin bahçe duvarına Irak'ta ABD saldırısında öldürülen eski İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin İsrail saldırısında öldürülen Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ı alnından öptüğünü gösteren büyük bir resmin asılması dikkati çekti.