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Lübnan'da İsrail saldırısına karşı Noel buluşması düzenlendi - Son Dakika
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Lübnan'da İsrail saldırısına karşı Noel buluşması düzenlendi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir grup vatandaş ve Filistinli mülteciler, İsrail saldırısı altındaki Gazzeli çocuklarla dayanışma için "Noel buluşması" düzenledi.

Lübnan\'da İsrail saldırısına karşı Noel buluşması düzenlendi
26.12.2023 - 22:14,
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Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir grup vatandaş ve Filistinli mülteciler, İsrail saldırısı altındaki Gazzeli çocuklarla dayanışma için "Noel buluşması" düzenledi.

Beyrut'taki Şehitler Meydanı'nda bir araya gelen onlarca Lübnanlı aile ve çocukları, ellerinde İsrail saldırısında ölen Gazzeli çocukların fotoğrafları ve Filistin bayrakları taşıdı.

Geleneksel Filistin elbiseleri giyen Lübnanlılar, geçen yıl Noel için kutlama yaptıklarını ancak Gazze'deki durumdan dolayı bu yıl herhangi bir kutlama yapmayacaklarını söyledi.

İsrail'in 6 Aralık'taki bombardımanında öldürülen Filistinli aktivist, yazar, şair, çevirmen ve Gazze İslam Üniversitesi Profesörü Rıfat el-Arir'inin daha önce yazdığı ve özellikle sosyal medyada geniş yankı bulan "Eğer ölmem gerekiyorsa, hikayemi anlat" şiiri seslendirildi.

Ardından, işgal altındaki Batı Şeria'nın tarihi Beytüllahim kentinde yer alan bir kilisenin Papazı Munzir İshak, Noel Bayramı'nda, Noel ağacı yerine enkaz parçalarından bir dekorasyon hazırladıkları kilisenin köşesinden Lübnan'daki Hristiyanlar ve çocuklar için gönderdiği görüntülü mesaj yayımlandı.

Beyrut'taki gösteride de İsrail'in Gazze'de meydana getirdiği yıkımı temsilen taşlar altında kalan bir oyuncak bebek konuldu.

AA muhabirine konuşan Danya Dandaşi "Gazze'den sonra İsrail'e karşı direnen başkentlerden biri olan Beyrut'tayız. Noel Bayramı için bir aya geldik ancak kutlama yapmak için değil. Beytüllahim'deki enkazdan Noel ağacı dekoru gibi biz de burada İsrail'in Gazze'de meydana getirdiği enkazı temsilen oyuncak bir bebek ve taşlar serdik." ifadelerini kullandı.

Taşlar altında kalan oyuncak bebeği işaret eden Dandaşi, "Bu sadece Gazze'nin değil aynı zamanda Beytüllahim, Beyrut ve kalbimizdeki enkazın da simgesidir." dedi.

Etkinlikte daha sonra Lübnan'daki Filistin kamplarında yaşayan çocuklar, Gazze'deki akranlarına mektup yazdı.

Kaynak: AA
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