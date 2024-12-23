Beyrut'ta Noel ve Yeni Yıl Coşkusu - Son Dakika
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Beyrut'ta Noel ve Yeni Yıl Coşkusu

Beyrut\'ta Noel ve Yeni Yıl Coşkusu

Ateşkes sonrası Beyrut'ta Noel bayramı ve yeni yıl coşkusu yaşanıyor; şehir süslerle doldu.

23.12.2024 20:16
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Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, ateşkesin ilan edilmesi ve İsrail saldırılarının durmasıyla Hristiyanlar dini bayramları Noel'i, genel olarak halk ise yeni yılı karşılamanın heyecanını yaşıyor.

Beyrut'un başta merkezi olmak üzere çeşitli yerlerinde kurulan ışıklı çam ağaçları ve süslemeler birçok kişinin fotoğraf çektirme adresi oldu.

Şehir merkezinde yeni yıl ve Noel için süslenen "Ülke Pazarı" isimli minik halk pazarı ise hem hediye almak hem de çeşitli lezzetleri tatmak için bölge halkının uğrak yeri konumunda.

İsrail, 8 Ekim 2023'te ülkenin güneyinde Hizbullah ile sürdürdüğü çatışmaları, Eylül ayında şiddetlendirdi ve başkent Beyrut ile Lübnan'ın genelini kapsayacak şekilde genişletti.

Beyrut'un güneyindeki Dahiye'ye şiddetli saldırılar düzenleyen İsrail ordusu, zaman zaman başkentin diğer noktalarını da hedef aldı.

İsrail ile 27 Kasım'da ateşkes yapılması üzerine Hristiyanların 25 Aralık'ta kutladığı Noel bayramı ve yeni yıl, İsrail saldırıları ve bombardıman sesleri olmadan karşılanacak.

Lübnan'da Maruni, Katolik ve Ortodoks olmak üzere çeşitli kollara ve mezheplere mensup ciddi sayıda Hristiyan toplumu bulunuyor.

Hristiyanların nüfusunun yüzde 33'ten fazla olduğu tahmin ediliyor.

Hristiyanlığın en eski bayramlarından Noel, Gregoryen takvimini esas alan Protestanlar ve Katolikler ile bazı Ortodokslar tarafından 25 Aralık'ta, Jülyen takvimini esas alan Ortodokslar tarafından ise 7 Ocak'ta kutlanıyor.

Kaynak: AA

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