Beyrut'ta Şii Nüfusun Yoğun Olduğu Bina Vuruldu

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(ANKARA) - Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta akşam saatlerinde büyük bir patlama sesi duyuldu. Beyrut'ta Şii nüfusun yoğun olarak yaşadığı 8 katlı bir bina vuruldu. Saldırı yerinden görüntüler sosyal medyaya yansırken, İsrail ordusu açıklama yaptı. Açıklamada: "Beyrut'ta Mecdel Şems'teki çocukların ve çok sayıda İsrailli sivilin öldürülmesinden sorumlu komutana yönelik hedefli bir saldırı gerçekleştirildi" denildi.

Lübnan'ın Beyrut kentinde meydana gelen patlamaya ilişkin İsrail Ordusu'na ait resmi X hesabından açıklama yapıldı. Saldırının Mecdel Şems kentinde İsraiilli sivil ve çocukların öldürülmesinden sorumlu olan komutana yönelik olduğu açıklandı.

İsrail Ordusundan yapılan ilk açıklama şöyle:

"Beyrut'ta Mecdal Şems'teki çocukların öldürülmesinden ve çok sayıda İsrailli sivilin öldürülmesinden sorumlu komutana yönelik hedefli bir saldırı gerçekleştirdi. Şu anda Ana Cephe Komutanlığının savunma kurallarında herhangi bir değişiklik yok. Herhangi bir değişiklik yapılması durumunda güncelleme yayınlanacaktır. Takip edilecek detaylar."

İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant ise X hesabından: "Hizbullah kırmızı çizgiyi aştı" paylaşımında bulundu.