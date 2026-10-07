Beyşehir Bisiklet Evi, Avrupa turundaki ABD\'li bisiklet tutkununu konuk etti

Konya'nın Beyşehir ilçesi dünyanın farklı ülkelerinden gelen bisiklet tutkunlarını ağırlamaya devam ediyor.

ABD'li tur bisikletçisi Kevin Crowley, 6 ay önce başladığı Avrupa bisiklet turu kapsamında Beyşehir'e geldi.

Crowley, Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği bünyesindeki Beyşehir Bisiklet Evi'nin konuğu oldu.

İnsanların ilgisinden ve misafirperverliğinden memnun olduğunu belirten Crowley, Türkiye'de olmaktan memnuniyet duyduğu ifade etti.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı da ilçenin doğal güzelliklerini ve misafirperverliğini ziyaretçilere tanıtmak istediklerini kaydetti.