Konya'nın Beyşehir ilçesinde biçerdöverlerde denetim yapıldı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde hububat hasadı yapan biçerdöverleri kontrol etti.
Çiftçiler ve sürücüler gerekli tedbirler ve uyulması gereken kurallar konusunda uyarıldı.
Kontrollerin hasat dönemi sonuna kadar devam edeceği bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Beyşehir'de Biçerdöver Denetimi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?