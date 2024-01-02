Beyşehir\'de kaçakçılık operasyonu: 1 şüpheli gözaltına alındı

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kontrol noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Yapılan aramalarda, 68 bin 400 bandrolsüz makaron, 11 bin 700 doldurulmuş sigara, 6950 gram bandrolsüz tütün, 30,5 kilogram kıyılmış tütün ve 21 sökülmüş bandrol ele geçirildi.

Operasyonda araç sürücüsü İ.T. gözaltına alındı.