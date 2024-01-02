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Beyşehir'de kaçakçılık operasyonu: 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Beyşehir'de kaçakçılık operasyonu: 1 şüpheli gözaltına alındı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yapılan kaçakçılık operasyonunda, bir araçta yapılan aramalarda çok sayıda bandrolsüz makaron, sigara ve tütün ele geçirildi. Operasyonda araç sürücüsü gözaltına alındı.

Beyşehir\'de kaçakçılık operasyonu: 1 şüpheli gözaltına alındı
02.01.2024 - 14:41,
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Konya'nın Beyşehir ilçesindeki kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kontrol noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Yapılan aramalarda, 68 bin 400 bandrolsüz makaron, 11 bin 700 doldurulmuş sigara, 6950 gram bandrolsüz tütün, 30,5 kilogram kıyılmış tütün ve 21 sökülmüş bandrol ele geçirildi.

Operasyonda araç sürücüsü İ.T. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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