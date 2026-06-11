Beyşehir'de Miniklerden Unutulmaz Gösteri - Son Dakika
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Beyşehir'de Miniklerden Unutulmaz Gösteri

Beyşehir\'de Miniklerden Unutulmaz Gösteri
11.06.2026 16:55
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Beyşehir'deki Kur'an Kursu öğrencileri, yıl sonu programında ailelerine gösteri sundu.

Beyşehir'de İzzet Ayşe Taşdelen 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri, düzenlenen yıl sonu programında hem ailelerine hem de davetlilere unutulmaz anlar yaşattı.

Beyşehir Kültür ve Yaşam Merkezi'nde düzenlenen programda minik öğrencilerin sahnelediği gösteriler büyük beğeni topladı.

İlçe Müftüsü Enes Aktaş, çocuklara küçük yaşlarda verilen dini ve ahlaki eğitimin önemine dikkat çekti.

Programın sonunda eğitim dönemi boyunca Kur'an-ı Kerim'i hatim yapan 9 öğrenciye hediye ve plaketleri Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar tarafından takdim edildi.

Beyşehir'de Gazze için iyilik hareketi

Gazi İlkokulu 4/A sınıfı öğrencileri, "Bir Okul Bin Umut" projesi kapsamında "Gazze İçin El Ele Kermesi" düzenledi.

Sınıf öğretmeni Çiğdem Yörür'ün rehberliğinde hazırlanan kermes, okul yönetiminin destekleri ve velilerin özverili katkılarıyla yoğun ilgi gördü.

Öğrenciler, hazırladıkları ürünleri satışından elde edilen geliri, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Türk Kızılayı'na bağışladı.

Sınıf öğretmeni Çiğdem Yörür, öğrencilerine akademik bilginin yanında sevgi, merhamet, paylaşma ve yardımlaşma gibi değerleri de kazandırmaya çalıştıklarını belirterek, gerçekleştirilen etkinliğin bu anlayışın güzel bir yansıması olduğunu ifade etti.

Çatıda mahsur kalan kedileri itfaiye kurtardı

Dalyan Mahallesi'ndeki müstakil evin çatısından kedi sesleri duyan hayvanseverlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.

Adrese gelen itfaiye ekipleri çatıda mahsur kalan yavru kedileri kurtarabilmek için çalışma başlattı.

Çalışma sonucu çatıdan tek tek çıkarıldı.

Yavru kedileri, adreste görev yapan cami imamı bir din görevlisi sahiplendi.

Kaynak: AA

Hayvan Hakları, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyşehir'de Miniklerden Unutulmaz Gösteri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Emel Aricilik Emel Aricilik:
    çocuklar güzel bir çalışma yapmış iyiydi ama bu tür suçlara ve sapmaya başlayan kişilere çok daha ağır ceza verilmeli bence 0 0 Yanıtla
  • İsa Black İsa Black:
    eskiden böyle şeyler vardı ya şimdi çocuklar telefona bakıyo bunun yerine tabi sizin çocuklarınız değilse fark etmez ama yine de güzel bir etkinlik olmuş 0 0 Yanıtla
  • Dinçer Aydın Aytop Dinçer Aydın Aytop:
    bu yaşta çocuklara böyle eğitim vermek güzel şey ama programı düzenlemek ne kadar masrafa mal olmuş merak ettim çünkü her şey çok pahalı günümüzde 0 0 Yanıtla
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