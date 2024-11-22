Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Serdar K. yönetimindeki 55 RY 729 plakalı otomobil, Beyşehir- Antalya kara yolunun 3. kilometresinde devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki henüz isimleri öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Beyşehir'de Otomobil Devrildi: 4 Yaralı - Son Dakika
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