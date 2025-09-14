Beyşehir\'de Silah Fabrikasında Yangın

Konya'nın Beyşehir ilçesinde silah üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.
İlçenin av tüfeği üretim merkezlerinden Üzümlü Mahallesi'nde faaliyet gösteren fabrikada henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Alevlerin yayılmaması için yoğun çaba gösteren itfaiye ekiplerine Orman İşletme Müdürlüğü ve belediyeye ait araçlarla beton mikserleri de destek verdi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, çalışmalar sürüyor.
