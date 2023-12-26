 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Beyşehir'de silahlı saldırı sonucu bir kişi öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Beyşehir'de silahlı saldırı sonucu bir kişi öldürüldü

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir kişiyi silahla öldürdüğü öne sürülen sanık, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanığa, ayrıca 2 kişiyi öldürmeye teşebbüsten 15 yıl 10 ay ve yer temin edilme suçundan 10 ay hapis cezası verildi.

Beyşehir\'de silahlı saldırı sonucu bir kişi öldürüldü
26.12.2023 - 10:47,
Abone Ol

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir kişiyi silahla öldürdüğü öne sürülen sanık, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Sebahattin G. ve taraf avukatları katıldı.

Karar öncesi son sözü sorulan sanık, pişman olduğunu belirtti.

Sanığa, bir kişiyi öldürmekten 25 yıl, 2 kişiyi öldürmeye teşebbüsten 15 yıl 10 ay, yer temin edilme suçundan da 10 ay hapis cezası verildi.

Hamidiye Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki boş fırın dükkanında 27 Ağustos'ta Erdal Üstüner, Murat Ş. ve Yunus A'ya tabancayla ateş açılmış, ağır yaralanan fırıncı Üstüner, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.???????

Kaynak: AA
YORUMLAR

Seydişehir, Konya, Mahkeme, Ceza, Adliye, Cinayet, Suç, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyşehir'de silahlı saldırı sonucu bir kişi öldürüldü - Son Dakika


11:00
Bülent Ersoy, Safiye Soyman'a Enişteci Olmadığını Söyledi Bülent Ersoy, Safiye Soyman'a Enişteci Olmadığını Söyledi
10:56
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Meclis'te terörist istemediklerini ve şehit ailelerine destek olunması gerektiğini söyledi MHP Genel Başkanı Bahçeli, Meclis'te terörist istemediklerini ve şehit ailelerine destek olunması gerektiğini söyledi
10:55
Altının Gramı Yükselişle Başladı Altının Gramı Yükselişle Başladı
10:53
Dolar/TL güne değer kazancıyla başladı! 29,32'den işlem görüyor Dolar/TL güne değer kazancıyla başladı! 29,32'den işlem görüyor
10:40
Emre Belözoğlu, Pendikspor maçı sonrası taraftarla birbirine girdi Emre Belözoğlu, Pendikspor maçı sonrası taraftarla birbirine girdi
10:22
Adana'da 'Aha dayıya sor' diyerek tanınan Hüseyin bambaşka biri oldu Adana'da 'Aha dayıya sor' diyerek tanınan Hüseyin bambaşka biri oldu
10:06
Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın dizisi Kızıl Goncalar'da tepki çeken mantık önerme sahnesi Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın dizisi Kızıl Goncalar'da tepki çeken mantık önerme sahnesi
10:01
Paris'te aile katliamı! Bir kadın ve dört çocuğun cansız bedeni bulundu Paris'te aile katliamı! Bir kadın ve dört çocuğun cansız bedeni bulundu

Son Dakika
10:56 MHP Genel Başkanı Bahçeli, Meclis'te terörist istemediklerini ve şehit ailelerine destek olunması gerektiğini söyledi
10:55 Altının Gramı Yükselişle Başladı
10:53 Dolar/TL güne değer kazancıyla başladı! 29,32'den işlem görüyor
10:40 Emre Belözoğlu, Pendikspor maçı sonrası taraftarla birbirine girdi
10:22 Adana'da 'Aha dayıya sor' diyerek tanınan Hüseyin bambaşka biri oldu
10:06 Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın dizisi Kızıl Goncalar'da tepki çeken mantık önerme sahnesi
10:01 Paris'te aile katliamı! Bir kadın ve dört çocuğun cansız bedeni bulundu
09:58 Çalışan emeklilerin 5 bin liralık ikramiyesi bu hafta yatacak
09:54 HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu'nun "özerklik" çıkışı Meclis'te tansiyonu yükseltti
09:53 MİT, PKK'nın sözde Süleymaniye sorumlusu Mehmet Şefa Akman'ı etkisiz hale getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 11:21:12. #1.12#
SON DAKİKA: Beyşehir'de silahlı saldırı sonucu bir kişi öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement