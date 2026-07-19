Beyşehir'de Trafik Kazası: 9 Yaralı - Son Dakika
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Beyşehir'de Trafik Kazası: 9 Yaralı

Beyşehir\'de Trafik Kazası: 9 Yaralı
19.07.2026 17:56
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

Beyşehir-Isparta kara yolunun 10'uncu kilometresinde, N.K. idaresindeki 38 DE 541 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen S.K'nin kullandığı 27 AZU 425 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan 7 kişi, Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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