Beyşehir'de unutulmaz Yeşilçam filmlerinin şarkılarının yer aldığı konser düzenlendi - Son Dakika
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Beyşehir'de unutulmaz Yeşilçam filmlerinin şarkılarının yer aldığı konser düzenlendi

Beyşehir\'de unutulmaz Yeşilçam filmlerinin şarkılarının yer aldığı konser düzenlendi

Beyşehir Türk Müziği Derneği üyelerinin Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi'nde verdiği konserde Yeşilçam rüzgarı esti. Bir zamanlar gönüllerde taht kuran Yeşilçam filmlerinin bilindik unutulmaz şarkıları, salonu dolduranları dinleyenleri eski günlere götürdü. Toplam 18 eserin seslendirildiği ve koro şefliğini Mutlu Korkmaz'ın yaptığı konser programı yaklaşık iki saat sürdü.

23.05.2024 14:41
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Beyşehir'de unutulmaz Yeşilçam filmlerinin şarkılarının yer aldığı konser düzenlendi.

Beyşehir Türk Müziği Derneği üyelerinin Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi'nde verdiği konserde Yeşilçam rüzgarı esti.

Bir zamanlar gönüllerde taht kuran Yeşilçam filmlerinin bilindik unutulmaz şarkıları, salonu dolduranları dinleyenleri eski günlere götürdü.

Toplam 18 eserin seslendirildiği ve koro şefliğini Mutlu Korkmaz'ın yaptığı konser programı yaklaşık iki saat sürdü.

Dernek Başkanı Ebubekir Özdemir, dernek olarak yılın ikinci konserinde müzikseverlerle bir araya geldiklerini belirterek salonu dolduran dinleyicilere teşekkür etti.

Konsere Beyşehir'in yanı sıra çevre ilçelerden de yoğun bir katılımın olmasının kendilerini çok mutlu ettiğini dile getiren Özdemir şunları söyledi:

"Severek dinlenen Yeşilçam şarkılarını koro olarak seslendirdik. Aramızda misafir sanatçı olarak Alanya'dan gelen emekli banka müdürü Kemane Önder Balcıoğlu ve TRT İstanbul Radyosu sanatçısı klarnet Virtüözü Tanju Erol da vardı. Emeklerinden dolayı başta koro şefimiz Mutlu Korkmaz olmak üzere tüm koro üyelerimize, Konya ve Seydişehir'den gelen sazende arkadaşlarımıza ve son olarak Beyşehir Belediye Başkanımız Adil Bayındır ile Seydişehir Belediye Başkanımız Hasan Ustaoğlu'na destek ve katkılarından, her zaman dernek olarak yanımızda olmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum."

Beyşehir'de yıl sonu sergisi açılışı

Beyşehir'de Halk Eğitim Merkezi (HEM) ve Akşam Sanat Okulu tarafından Emen Mahallesi'nde yıl sonu sergisi açıldı.

Yerleşim merkezinde açılan el sanatları kursu, 2023-2024 eğitim öğretim döneminin sona ermesinin ardından tamamlandı.

Açılan sergide, kursa katılan kursiyerlerin el emeği, göz nuru vererek hazırladığı çalışmalar sergilendi.

Serginin açılış kurdelesini, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Süleyman Ünal, İlçe Emniyet Müdür Vekili Hannan Demir, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İbrahim Tekin ile HEM Müdürü Mevlüt Bakır kesti.

Beyşehir HEM, yılın üçüncü sergi açılışını Çiçekler Mahallesi'nde yapacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beyşehir'de unutulmaz Yeşilçam filmlerinin şarkılarının yer aldığı konser düzenlendi - Son Dakika

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