Beyşehir Göl Festivali'nde Bıçaklı Kavga - Son Dakika
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Beyşehir Göl Festivali'nde Bıçaklı Kavga

24.07.2026 10:31
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Konya'da festival sırasında çıkan kavgada 2 genç bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Konya'da çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Beyşehir ilçesinde devam eden 18. Beyşehir Göl Festivali'nde konser sırasında çıkan kavgada A.Ş. (16) ile A.T. (17) bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beyşehir Göl Festivali'nde Bıçaklı Kavga - Son Dakika

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