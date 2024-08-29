Beyşehir Gölü'nün korunması için acil eylem planı devreye alınacak - Son Dakika
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Beyşehir Gölü'nün korunması için acil eylem planı devreye alınacak

Beyşehir Gölü\'nün korunması için acil eylem planı devreye alınacak

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Beyşehir Gölü'nün korunmasına yönelik hazırlanan acil eylem planının önümüzdeki günlerde devreye alınacağını duyurdu. Plan daha önce Eğirdir Gölü için uygulanmıştır.

29.08.2024 13:52
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Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Beyşehir Gölü'nün korunmasına yönelik hazırlanan acil eylem planının önümüzdeki günlerde devreye alınacağını bildirdi.

Bayındır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Beyşehir Gölü için talep edilen acil eylem planı hali hazırda mevcuttur. Eğirdir Gölü'nden daha önce hazırlanmış ve devreye alınmıştır. Geçtiğimiz hafta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile birlikte ziyaretimizde de Beyşehir Gölü gündemimizin ilk maddesinde yer almıştır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beyşehir Gölü'nün korunması için acil eylem planı devreye alınacak - Son Dakika

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