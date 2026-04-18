Beyşehir Leylekler Vadisi'nde Kuluçka Heyecanı - Son Dakika
Beyşehir Leylekler Vadisi'nde Kuluçka Heyecanı

Beyşehir Leylekler Vadisi\'nde Kuluçka Heyecanı
18.04.2026 11:29
Leylekler, Beyşehir'de dönüşümlü kuluçka yaparak yumurtalarını koruyor; ziyaretçiler ilgi gösteriyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki Leylekler Vadisi'nde konaklayan leylekler, yumurtalarını dişi ve erkek bireylerin dönüşümlü kuluçkaya yatmasıyla koruyor.

Beyşehir'deki Leylekler Vadisi ve Leylekler Tepesi'nde çok sayıda leylek yaşam sürüyor. Beyşehir Gölü Milli Parkı çevresinde bulunan bu iki alana mart ayının başında gelen leylekler, ardıç ağaçları üzerine kurdukları yuvalarda kuluçka dönemine girdi.

Sulak alanlara yakınlığı sayesinde önemli bir beslenme sahası sunan bölgede konaklayan leylekler, göl çevresi başta olmak üzere sazlık alanlardan besleniyor.

Yeşildağ Mahallesi'ndeki 100'e yakın yuvaya ev sahipliği yapan Leylekler Vadisi, kuluçka dönemindeki leylekleri gözlemlemek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçileri de ağırlıyor. Leylekler, kuluçka döneminin ardından yavrularını büyüterek, havanın soğumasıyla sıcak ülkelere göç yolculuğuna çıkacak.

Vadide kuluçka heyecanı başladı

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Osman İltar, AA muhabirine, vadide 100'e yakın yuva bulunduğunu söyledi.

Leyleklerin her yıl aynı yuvalara geldiğini anlatan İltar, bu kuşların mart başında bölgeye ulaştığını, sonbaharda toplu halde Afrika'ya göç ettiğini anlattı.

İltar, kuluçka sürecinin başladığını ve yaklaşık bir ay sürdüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Yumurta döneminde dişi ve erkek sırayla yuvaya yatıyorlar. Diğeri avlanmaya gidiyor, geldikten sonra değişiyorlar. Bu süreç yavru çıkana kadar devam ediyor. Genelde kuluçkaya dişi yatar ama erkek de yatıyor. Erkek, yumurtaları sağa sola çeviriyor, alanı düzenliyor. Eşine biraz cilve yapıyor. Gagasıyla eşini temizliyor. Bizim leylekler centilmen."

Kuluçkadaki leylekler, seyir platformundan izlenebiliyor

Vadinin yerli ve yabancı doğa gözlemcilerinin ilgisini çektiğini aktaran İltar, "Dernek olarak sezonda 100 civarı tur düzenliyoruz. Türkiye'nin ve Avrupa'nın her yerinden insanlar sürekli geliyorlar. Ziyaretçiler için kuşları gözlemleyebilecekleri platformlar kuruldu. Platform kurulmadan önce ürküyorlardı, tedirgin olup uçuyorlardı. Zamanla alıştılar. Şimdi hiç rahatsız olmuyorlar." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Bayram Durgut ise Leylekler Vadisi'nin bu aylarda merak uyandırdığını belirterek, "İnsan nasıl bir yer olduğunu görmek istiyor. Geldiğinde de güzel bir manzarayla karşılaşıyor. Böyle bir yeri Türkiye'de ender görebilirler. Leyleklerin hepsi yavrusuyla, yumurtasıyla bir arada." dedi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Musa Dikmenli ise yaz göçmeni leyleklerin en önemli üreme alanlarından birinin Beyşehir ve çevresi olduğunu dile getirdi.

Leyleklerin tek eşli olduğunu anlatan Dikmenli, dişilerin iklim ve besin şartlarına bağlı olarak 3 ila 5 yumurta bıraktığını ve kuluçka süresinin yaklaşık bir ay sürdüğünü vurguladı.

Dikmenli, dişi ile erkeklerin dönüşümlü kuluçkaya yattığını ifade ederek, "Yavrular yaklaşık iki ay içinde gelişimini tamamlar ve yaz sonunda göç edebilecek duruma gelir. Leylekler her yıl aynı yuvalarına döner." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beyşehir Leylekler Vadisi'nde Kuluçka Heyecanı - Son Dakika

SON DAKİKA: Beyşehir Leylekler Vadisi'nde Kuluçka Heyecanı - Son Dakika
