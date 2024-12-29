Beyt Hanun'da Felaket: Aileler Mahsur Kaldı

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İsrail ordusunun, 1 yılı aşkın süredir soykırımını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin, özellikle son aylarda "etnik temizlik" yaptığı kuzeydeki Beyt Hanun beldesinde onlarca aile mahsur kaldı.

Beyt Hanun halkı, İsrail'in kasabada hedef gözetmeksiniz saatlerdir bomba yağdırdığını ve onlarca ailenin saldırlar altında mahsur kaldığını belirterek, bu durumun halkın bölgeyi terk etmesini veya güvenli bir sığınak aramasını neredeyse imkansız hale getirdiğini anlattı.

Mahsur kalan Filistinliler, beldede sokakların yakıp yıkıldığını ve cesetlerle dolduğunu dile getirdi.

Kasabadaki durumun "felaket" seviyesinde olduğunu aktaran Gazzeliler, sürekli bombardıman nedeniyle katledilenlerin cesetlerinin gömülemediğini, bu nedenle sokaklarda çürümeye terk edildiğini belirtti.

"Sokak hayvanları cesetleri yemeğe başladı"

Adını vermek istemeyen Beyt Hanunlu, İsrail ordusunun bombalayarak, sivil savunma ekiplerinin ulaşmasını engellediği bölgelerde ölenlerin cesetlerinin sokak hayvanları tarafından parçalandığını aktardı.

Sokaklarda gördükleri bazı cesetlerin henüz çürümediğini ancak bazı uzuvlarının olmadığını paylaşan Filistinli, söz konusu cesetlerde eksik uzuvların sokak hayvanları tarafından parçalandığını söyledi.

"Çok kısıtlı olan yiyecek her an tükenebilir"

İsrail'in kasabaya uyguladığı sıkı kuşatma nedeniyle, yiyeceklerinin tükeneceğinden korktuklarını ifade eden Beyt Hanunlar, sınırlı miktarda, yiyecek ve içeceklerinin kaldığını da anlattı.

Kuşatma altındaki Filistinliler, kendilerinin kurtarılması ile yaralıların ve ölülerin cesetlerinin tahliyesi için güvenli geçişlerin sağlanmasının yanı sıra gıda ve tıbbi malzeme temini amacıyla uluslararası kurumların acilen harekete geçmesini istedi.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri göçe zorlama planı

Yaklaşık 15 aydır bölgeye saldırılarını sürdüren İsrail, Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine 5 Ekim'de hava bombardımanını daha da yoğunlaştırmış, 6 Ekim'de de kara saldırısı başlatmıştı.

Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlileri tehdit ederek, boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.

Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yapan Adraee'nin paylaştığı haritanın, İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanıp hükümete sunulan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "generallerin planına" benzerliği dikkati çekmişti.

"Generallerin planı" Filistinlileri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, ardından bölgenin kuşatılması, gıda, yakıt ve temiz su girmesine izin verilmemesini öngörüyor.