Beyt Hanun'da Yıkım: %90 Harabe

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İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'te başlayan ve 471 gün süren saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun bölgesinde oluşan ağır yıkım dikkati çekiyor.

Anadolu Ajansı (AA), İsrail saldırıları sonucu harabeye dönen Beyt Hanun bölgesini havadan görüntüledi. Beyt Hanun bölgesi, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıların başlıca hedefleri arasında yer alıyordu.

İsrail ordusu, hava saldırılarının yanı sıra karadan da Beyt Hanun bölgesini aylarca bombalamıştı.

Bu saldırıların yanı sıra İsrail askerleri, bölgede ayakta kalan bina ve evleri patlayıcılarla havaya uçurmuş ya da iş makinalarıyla yıkmıştı.

İsrail askerleri, Gazze'deki evlerin havaya uçurulması ve iş makinalarıyla yıktıkları anları da sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

Bölgedeki binaların neredeyse tamamı yerle bir olmuş

Varılan ateşkes sonrası İsrail askerlerinin bölgeden çekilmesiyle Beyt Hanun'daki yıkım gün yüzüne çıktı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 15 ay boyunca düzenlediği saldırılarda Beyt Hanun da büyük yıkıma sahne oldu. Bölgede neredeyse ayakta kalan bina yok. Ayakta kalan birkaç binanın da ağır hasarlı olduğu görülüyor.

Bir zamanlar binlerce Filistinliye ev sahipliği yapan Beyt Hanun, bugün yaşanamayacak bir bölgeye dönüşmüş durumda.

Gazze'nin kuzeyindeki yıkım yüzde 90

Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisi'nin açıklamasına göre, İsrail saldırıları nedeniyle kuzeydeki yıkım yüzde 90 civarında.

Kuzeye dönen Gazellilerin büyük bölümü evleri yerine molozlarla karşılaşıyor.

Tüm bu zorluklara rağmen topraklarını terk etmek istemediklerini dile getiren Gazzeliler, güneyden kuzeye geçmeye devam ediyor.