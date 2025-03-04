Beyt Lahiya'da Yıkım ve Hayatta Kalma Mücadelesi - Son Dakika
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Beyt Lahiya'da Yıkım ve Hayatta Kalma Mücadelesi

Beyt Lahiya\'da Yıkım ve Hayatta Kalma Mücadelesi

Kerem Halub ve ailesi, evlerinin yıkılmasının ardından zor şartlarda yaşamaya devam ediyor.

04.03.2025 17:02
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BEYT LAHİYA, 4 Mart (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesi sakinlerinden 39 yaşındaki Kerem Halub, 7 Ekim 2023'ten sonraki 14 ay boyunca eşi ve beş çocuğuyla birlikte evlerinde kalmayı sürdürdü.

Aile evlerini terk etmemek için uzun süre dirense de, Aralık 2024'te İsrail'in düzenlediği bir saldırı sırasında Gazze Şehri'ndeki bir çadıra yerleşmek zorunda kaldı.

Ateşkes ilan edilmesinin ardından Beyt Lahiya'ya geri dönen Halub ailesi, evlerinin yıkılmış olduğunu görünce büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Aile şimdilerde evlerinin enkazının yanına kurdukları derme çatma bir barakada zorlu koşullar altında yaşam mücadelesi verirken Ramazan ayının gelmesiyle iftarlarını da bu enkaz yığınları arasında kurulan sofralarda yapıyor.

Kaynak: Xinhua

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Yaşam, Dünya, Gazze, Son Dakika

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