Beytüllahim'de Filistinliye Saldırı

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde bir Filistinliyi başından vurarak ağır şekilde yaraladığı belirtildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Beytüllahim'in doğusundaki Harmele bölgesinde Filistinlilere gerçek mermi ve taşla saldırdı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu saldırıda başından gerçek mermiyle vurulan bir Filistinli ağır şekilde yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Bir başka Filistinli ise başına taş isabet etmesi sonucu yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlileri ve mülklerini hedef alan saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.