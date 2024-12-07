Beytüllahim'de İsrail Baskını: 1 Yaralı

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İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim şehrinin güneydoğusuna düzenlediği baskın sırasında çıkan olaylarda Filistinli bir genç İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandı, onlarca kişi göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

Beytüllahim'in güneydoğusundaki Teku Belediye Başkanı Muhammed el-Beden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin beldeye baskın yapması üzerine Filistinlilerle aralarında olaylar çıktığını belirtti.

Beden, İsrail askerlerinin gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandığını, olaylarda bir Filistinlinin gerçek mermiyle yaralandığını, onlarca kişinin gazdan etkilendiğini ifade etti.

Yaralı Filistinlinin Beytüllahim'deki bir hastaneye kaldırıldığını dile getiren Beden, Teku beldesinin sık sık İsrail baskınına maruz kaldığını ve baskınlarda çıkan olaylarda yaralananların olduğunu aktardı.