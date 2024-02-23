Beytüşşebap'ta ahırlarda zorlu kış mesaisi - Son Dakika
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Beytüşşebap'ta ahırlarda zorlu kış mesaisi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar, zorlu kış şartlarında hayvanlarını beslemek için ahırlarda tezek topluyor. Kar kalınlığının 2 metreyi geçtiği köyde, besiciler hayvanlarını hastalıklardan korumak için ahırları temizliyor ve biriken tezekleri gelecek sene için muhafaza ediyor veya gübre olarak kullanıyor. Bu zorlu mesaiyi yapan köylüler, sabahın ilk ışıklarıyla hayvanlarına yem verip ahırları temizliyor.

23.02.2024 10:48  Güncelleme: 10:49
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Beytüşşebap'ta ahırlarda zorlu kış mesaisi

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde hayvancılıkla uğraşan vatandaşların zorlu kış mesaisi tezek toplayıp farklı alanlarda kullanmakla devam ediyor.

İlçenin Beşağaç köyünde çetin geçen kış aylarında vatandaşlar hayvanlarına gözü gibi bakıyor. Kar kalınlığının 2 metreyi geçtiği köyde keçi ve koyunlarını 5 ay boyunca ahırlarda besleyenlerin zorlu mesaisi devam ediyor. Ahırda biriken tezek, hayvanlara hastalık bulaştırmaması için kış aylarında besiciler temizleniyor. Temizlenen tezek gelecek sene için kimi tezek olarak muhafaza ediyor, kimisi de tarla ve bahçelerde meyve ve sebze verimliliğini arttırmak adına gübre olarak kullanıyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla hayvanların içine girerek yemlerini verip dışarı çıkaran köylüler, buz gibi havada kürek ve el arabalarıyla ahırları temizliyor.

Besici İdris Acer, yıllardır hayvanlarına gözü gibi baktığını, kış ayının çok sert geçtiğini söyledi.

Ahırlarda hayvanları beslediklerini ifade eden Acer, "Kış olunca organik gübreyi dışarı çıkarıyoruz. Hayvanlarımız hastalanmaması için ahırın dışına çıkarıyoruz. Herkes bu vakitte ahırlarını temizlemek zorunda. Dışarıda tezek yapıyoruz. Kimimizde tarla ve bahçelerine götürüyor. Çok zorlanıyoruz ama mecburuz" dedi.

Beytüşşebap\'ta ahırlarda zorlu kış mesaisi
Kaynak: İHA

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