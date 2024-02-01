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Beytüşşebap'ta kar nedeniyle kapalı olan iki mezra yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
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Beytüşşebap'ta kar nedeniyle kapalı olan iki mezra yolu ulaşıma açıldı

Beytüşşebap\'ta kar nedeniyle kapalı olan iki mezra yolu ulaşıma açıldı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar nedeniyle kapalı olan Ballı ve Bebava mezrasının yolları ulaşıma açıldı. İlçede günlerdir etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle birçok noktada yollar ulaşıma kapanmıştı. İl Özel İdare ekiplerinin çalışmaları sonucu Ballı mezrası ve Bebava mezrasının yolları ulaşıma açıldı. Kar kalınlığının 2 metreyi geçtiği bölgelerde ekiplerin çalışmaları aralıksız devam ediyor.

01.02.2024 17:11
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Beytüşşebap'ta kar nedeniyle kapalı olan iki mezra yolu ulaşıma açıldı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar nedeniyle kapalı olan Ballı ve Bebava mezrasının yolları ulaşıma açıldı.

İlçede günlerdir etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle birçok noktada yollar ulaşıma kapanmıştı. İl Özel İdare ekiplerinin çalışmaları sonucu Ballı mezrası ve Bebava mezrasının yolları ulaşıma açıldı.

Kar kalınlığının 2 metreyi geçtiği bölgelerde ekiplerin çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Beytüşşebap'ta kar nedeniyle kapalı olan iki mezra yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
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