Beytüşşebap'ta şiddetli yağış nedeniyle okullar tatil edildi
ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde iki gündür etkili olan sağanak yağış nedeniyle okullar tatil edildi.
Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde dün akşamdan beri etkili olan yağmur Sağanak yağış nedeniyle dereler taştı, birçok okulda eğitimin akmasına neden oldu. Beytüşşebap Kaymakamlığı, ilçe genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim ve öğretime bir gün ara verdiklerini duyurdu.
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Alman otomobil devi Volkswagen Grubu, bünyesindeki markalar arasında yaygın yazılım sorunlarıyla karşı karşıya. Bu sorunlar, müşteriler tarafından ciddi şekilde eleştiriliyor ve markanın prestiji için bir tehdit oluşturuyor. Son zamanlarda, VW Grubu'nun birçok modelinde, özellikle infotainment sistemlerinde ciddi hatalar rapor ediliyor. Bu durum sürücüler için rahatsız edici olmasının yanı sıra güvenliği de tehdit ediyor. Sürüş yardım sistemleri, acil frenleme, şerit takip asistanları ve trafik işareti tanıma gibi önemli özelliklerde hatalar meydana geliyor. Volkswagen Grubu, bu sorunları çözümlemek için yoğun çaba sarf etmek zorunda.
HONOR, sağlık ve spor tutkunları için tasarlanmış yeni akıllı saati HONOR Watch GS 4 modelini duyurdu. Şık tasarımı ve geniş sağlık ve spor özellikleriyle dikkat çeken saat, kullanıcılara yüksek performans ve uzun pil ömrü sunuyor. HarmonyOS 2.0 işletim sistemi, 1.43 inç AMOLED ekran, 100'den fazla spor modu gibi özelliklere sahip olan HONOR Watch GS 4, 138 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Sarıyer ve Arnavutköy ilçelerindeki adreslerde nesli tehlike altındaki hayvanların tahnit edildiği bilgisine ulaştı. Operasyon sonucunda şüpheli gözaltına alındı ve yapılan aramalarda 405 parça hayvan ve bitki türü ele geçirildi. Şüpheli hakkında kaçakçılıkla mücadele ve CITES'e aykırılık suçlarından işlem başlatıldı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayına özel hazırladığı kültür ve sanat takvimi kapsamında Dr. Senai Demirci ve sanatçı Eşref Ziya'yı Diyarbakırlılarla buluşturdu. Senai Demirci 'Ümmet Coğrafyası' üzerine söyleşi gerçekleştirirken Eşref Ziya ise sevilen ezgilerini seslendirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ve Pakistan arasında gerçekleştirilen CİNNAH-2024 tatbikatından fotoğrafları sosyal medya üzerinden paylaştı. Tatbikat, Isparta'daki Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı ile Ankara'daki Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda eş zamanlı olarak icra edildi.
Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Bodrum'da kadınlarla bir araya gelerek seçildikleri takdirde Muğla'da kadınlara pozitif ayrımcılık yapılacağını ve belediyede kadın çalışan oranını artırmayı hedeflediklerini söyledi. Ayaydın, ayrıca kadınların istihdama daha çok katılmalarını sağlamak için kreşler yapacaklarını ve şiddet gören kadınlara avukat desteği sağlanacağını belirtti.
Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 31.726'ya, yaralı sayısı ise 73.792'ye yükseldi.
Zonguldak Kömürspor'un 87 yaşındaki fanatik taraftarı Bilal Aykın, takımının son dakikada bulduğu golle galibiyeti gözyaşları içerisinde izledi. Bu anlar izleyenleri duygulandırdı.
Van'da dünden bu yana etkili olan sağanak ve kar nedeniyle kent merkezinde su birikintileri oluştu. Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri çalışma yürüterek yolları temizledi. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar otobüs duraklarında korunmaya çalıştı. Van-Hakkari kara yolundaki Kurubaş Geçidi'nde de kar etkili oldu ve sürücüler kontrollü olarak ilerledi. Polis ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kayması olayının yaşandığı sahada incelemelerde bulundu ve toprak altında kalan işçilerin aileleri ile iftar yaptı. Bakan Bayraktar, çalışmaların sürdüğünü belirterek, 9 işçiye ulaşmak için çabalarının devam ettiğini açıkladı.
Ege Rallisi, 33. yılını Marmaris'te kutluyor. Marmaris aynı zamanda cumhuriyetin ilk kadın otomobil yarışçısı Samiye Cahide Morkaya anısına düzenlenecek Turing yarışına da ev sahipliği yapacak. Ralli, 22 Mart Cuma günü start alacak ve 24 Mart Pazar günü ödül töreniyle sona erecek.
Muğla Çevre Vakfı'nın (MUÇEV) Turizm Ticaret Anonim Şirketi, Bodrum, Dalyan ve Marmaris'teki plaj alanlarını kiralamak için yapılacak ihaleleri iptal ettiğini açıkladı.
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