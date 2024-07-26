Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nde Geleneksel Sünnet Organizasyonu

Bezmialem Vakıf Üniversitesince her yıl düzenlenen geleneksel sünnet organizasyonunda yaklaşık 40 çocuk sünnet edildi.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Vakıflar Genel Müdürlüğü işbirliğiyle ihtiyaç sahiplerinin çocuklarına yönelik sünnet organizasyonu gerçekleştirildi.
Tıp Fakültesi Hastanesi Üroloji Ana Bilim Dalı servisinde yaklaşık 40 çocuk, 22-26 Temmuz'da sünnet edildi.
Rektör Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Bilgin ve Genel Sekreter Dr. Zeynep Görmezoğlu, sünnet olan çocuklara ziyarette bulunarak hediye verdi.
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