Bıçak Parası Davasında Tahliye Kararı

YEDİKULE Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde 'bıçak parası' davasının duruşmasında 3 sanık hakkında tahliye kararı verildi. Duruşma eksik hususların giderilmesi için 7 Temmuz'a ertelendi.

İstanbul'da Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nin başhekimliğine giden bazı kişiler, hastanenin bazı servislerinde bıçak parası istenerek ameliyat günlerinin öne çekildiği yönünde şikayette bulundu. Şikayetleri değerlendiren Başhekimlik, durumu Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'na bildirdi. Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul merkezli olarak Mersin ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda M.F., A.A., A.Ç.B., O.B., O.Ö., Ö.A., E.Ö. ve Y.Ö. isimli şüpheliler ile birlikte hastanenin Göğüs Hastalıkları bölümünde çalışan doktorlar Volkan E., Yaşar S., ve Muzaffer M. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. İddianamede, Muzaffer M., Volkan. E. ve Y.S. hakkında 'Suç örgütü kurma' ve 'Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle irtikap' suçlarından 9 yıldan 18 yıla kadar, diğer 8 şüpheli hakkında ise 'Suç örgütüne üye olma' ve 'Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle irtikap' 7 yıldan 14 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etti. Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 3'ü tutuklu 10 sanık ile avukatları katıldı.

'HASTANEYE BAĞIŞ YAPARSANIZ AMELİYAT EDERİM'

Müşteki Münevver Özyurt beyanında, "Sanıklardan Volkan E. ve viziteye gelen Muzaffer M.'yi tanıyorum. Doktor olarak Volkan hocadan bir şikayetim yok. Sanıklardan şikayetçi değilim. Ameliyatım iyi geçti bu konuda memnunum. Ben doktoru tercih ettim. 'Hocam ameliyata siz girer misiniz?' dedim. Bana 'Takdir ederseniz bu kadar hasta var hepsine giremem' dedim. Bana 'Hastaneye bağış yaparsanız sizi ben ameliyat ederim' dedi. 'Medikal alacağım' dedi. Ben de 'Peki hocam bağışta bulunurum' dedim. Ben şikayetçi değilim. Faydam olsun diye verdim" diye konuştu.

'KENDİ RIZAMLA BAĞIŞ YAPTIM'

Müşteki Ayşenur Yılmaz, "Kardeşim 1 yıldan fazla süredir kanser hastasıydı. En son Yedikule Hastanesine gitti. Ameliyat için sıraya aldılar. Kardeşim çok sıkıntılıydı. Ameliyat için her hangi para istenmedi. Ameliyattan kardeşim sağ sağlım çıkınca bağış yapmak istedim. Emekli öğretmenim bir maaşımı vermek istedim. Hemşire hanımla görüştüm, 'Hocaya bilgi verelim' dedi. Doktora bağış yapmak istediğimi söyledim. Ayla hanıma yönlendirdi. 'Bir yere imza atmam gerekmiyor mu' dedim. Bana boş bir kağıt verdi. Kendi rızamla imza attım. 50 bin lira bağış yaptım. Parayı elden verdim. Her hangi bir belge almadım. Kardeşimin durumu çok kötüydü. Bir aydan fazla süre sıra bekledi. Bizden kimse para istemedi, kendi rızamla verdim" dedi.

'BAĞIŞI İDARE ALIR'

Yedikule E.A.H'nin eski Başhekimi Sedat Altın tanık olarak beyanda bulundu. Altın, "2001-2015 arası ve 2019-2024 arası yıllarda Yedikule'de Başhekimlik yaptım. Hastaneler bu zamanda kadar, hasta ve hasta yakınından bağış almıştır. Ancak bağışı idare alır ve döner sermayeden makbuz kesilir ve teşekkür belgesi verilir. Mesela ben başhekimken acil binası yapıldı ve bu bir bağıştı. Hastane eski olduğu için ve bakanlık ek ödeme yapmadığı için hasta yakınları bizlere bağışta bulunma isteğinde bulunurdu. Biz de onlara eksiğimizi söylerdik. Doktorlar, bağış yapmak ister misiniz diye sormaz bağış yapmak isteyen bir hasta varsa idareye yönlendirir" dedi.

'NAKDİ YA DA CİHAZ BAĞIŞI VARSA MEVZUATA UYGUN İLERLERİZ'

Başhekim tanık Nurettin Yiyit, "Bağış sistemi idarenin etkisindedir. Cihaz bağışı ise komisyon kararı ile olur. Bağış nakdi olacaksa döner sermaye üzerinden olur. Ancak bazen ikili ilişkiler vesaire mevzuat dışı ilişkiler olabiliyor ancak bu ufak tefek tamirat tadilat işleridir. Nakdi ya da cihaz bağışı varsa mevzuata uygun ilerleriz. Bize CİMER üzerinden gelen şikayetlerde 'medikal malzeme aldırıldı' gibi şikayetler oldu. Biz de bunları İl Sağlık Müdürlüğüne dilekçe olarak belirttik. Şikayetler Yaşar S., Volkan E. ve Muzaffer M. hakkındaydı" dedi.

3 SANIK TAHLİYE OLDU

Mahkeme heyeti tutuklu sanıklar Volkan E., Yaşar S., ve Muzaffer M.'nin adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verdi. Tutuklu sanığın kalmadığı davanın duruşması eksik hususların giderilmesi için 7 Temmuz'a ertelendi.