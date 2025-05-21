Bıçak Yasası Açıklaması: 15 Yaşındaki Cinayet Vakası - Son Dakika
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Bıçak Yasası Açıklaması: 15 Yaşındaki Cinayet Vakası

21.05.2025 15:50
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Adalet Bakanlığı, Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde kullanılan bıçağın yasak olmadığını açıkladı.

(ANKARA) - Adalet Bakanlığınca, 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde kullanılan bıçağın yasak bıçak olmamasına yönelik tespite ilişkin yapılan açıklamada, 6136 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a göre "bıçakların silah sayılabilmesi için belli bir ölçünün üzerinde olması gerektiği ve bunun teknik bir konu olduğu" belirtilerek, "Sonuç olarak evde kullandığımız ekmek bıçağı 6136 kapsamında suç değildir. Eğer ekmek bıçağı ile birini öldürür veya yaralarsanız buradaki silah suç aleti olarak kabul edilir" ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümüne ilişkin yargılama sürüyor. Bu kapsamda, suça sürüklenen çocuk B.B'nin cinayette kullandığı bıçağa ilişkin kriminal incelemede, bıçağın "yasak niteliği taşıyan bıçaklardan olmadığı" belirlenerek, B.B. hakkında "Bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan takipsizlik kararı verildi.

Adalet Bakanlığı, bu karara yönelik eleştiriler üzerine yapılan yazılı açıklamada, cinayette kullanılan bıçağın yasa dışı sayılmaması ve kovuşturmaya yer verilmediğine ilişkin çıkan haberlere dair yanlış anlaşılan bir konuya açıklık getirmek istendiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Öncelikle uçun işlenmesi sırasında kullanılan bütün aletler silahtır. Örneğin bir kişi bir başkasına taş atsa, taşla yaralanma meydana gelse buradaki taş silah sayılır. Bu durum TCK'nın 6. maddesinde belirlenmiştir. Bunun dışında 6136 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'un 4. maddesi suç unsuru sayılan silahları ihtiva eder. Bu kanuna göre bıçakların silah sayılabilmesi için belli bir ölçünün üzerinde olması gerekir. Aynı şekilde ateşli silahların da ruhsatsız olması, mermilerin de belli bir sayıda ele geçirilmiş olması gereklidir. Belli uzunluk ve şekildeki bıçakların suç teşkil etmesi hususu tamamen teknik bir konudur ve 6136 sayılı kanunda açıkça belirtilmiştir."

Açıklamada, kanunun 4. maddesindeki, "Ülke içinde kama, hançer, saldırma, şişli baston, sustalı çakı, pala, kılıç, kasatura, süngü, sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz, topuzlu kamçı, boğma teli veya zinciri, muşta ile salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikteki benzeri aletlerin yapımı yasaktır" hükmü nakledilerek, "Eğer kişi bu maddede sayılan silahları bulundurursa otomatik olarak 6136'ya aykırı hareket etmiş olur. Sonuç olarak; evde kullandığımız ekmek bıçağı 6136 kapsamında suç değildir. Eğer ekmek bıçağı ile birini öldürür veya yaralarsanız buradaki silah suç aleti olarak kabul edilir." denildi.

Kaynak: ANKA

Mattia Ahmet Minguzzi, Adalet Bakanlığı, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Cinayet, Güncel, Hukuk, Ekmek, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bıçak Yasası Açıklaması: 15 Yaşındaki Cinayet Vakası - Son Dakika

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