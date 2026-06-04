Bıçakla Yaralamaya 11 Yıl 8 Ay Ceza - Son Dakika
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Bıçakla Yaralamaya 11 Yıl 8 Ay Ceza

04.06.2026 09:56
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Adana'da husumetliyı bıçakla ağır yaralayan sanık, 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde tartıştığı husumetlisini bıçakla ağır yaralayan sanık, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık T.Ş. (24) ve müşteki Y.T. (23) ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, aralarında husumet bulunan tarafların 16 Eylül 2025'te Y.T'nin Yüzüncüyıl Mahallesi'ndeki evinin önünde kavga ettiğini belirtti.

Savcı, kavgada 9 bıçak darbesiyle Y.T'yi ağır yaraladıktan sonra kaçan T.Ş'nin, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

T.Ş. savunmasında, Y.T'nin kendisine küfrettiğini iddia ederek, "Aramızdaki sorunları konuşmak istemiştim. Olay yerinde ilk önce kendisi bana saldırdı. O sırada kendimi korumaya çalıştım." ifadesini kullandı.

Y.T. ise sanıktan şikayetçi olduğunu yineledi.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Adana, Yaşam, Ceza, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bıçakla Yaralamaya 11 Yıl 8 Ay Ceza - Son Dakika

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