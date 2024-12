Bıçaklanan yaralıya yoldan geçen aile hekimi müdahale etti

Güncel

AKSARAY'da kayınvalidesinin borçlu olduğu Muhammet C. (26) tarafından göğsünden bıçaklanan Ramazan US'a (29), yoldan geçen aile hekimi Hüseyin Topuz, müdahale ederek kalp masajı yaptı. Us, hastaneye kaldırılırken, Muhammed C. gözaltına alındı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Küçük Bölcek Mahallesi Şehit Muhsin Tuğrul Caddesi'nde meydana geldi. Muhammed C., yönetimindeki 68 DK 939 plakalı otomobille, alacağı olan Ümmühan A.'nın (43) içinde bulunduğu ve damadı Ramazan US'un kullandığı 38 SA 624 plakalı otomobile arkadan çarptı. Aracından inen Ramazan Us, Muhammed C.'ye yumruk attı. Muhammed C. de bıçakla saldırıp US'u, göğsünden ve bacağından yaraladı. Us, kanlar içinde yere yığıldı. O sırada yoldan geçen aile hekimi Hüseyin Topuz, Ramazan US'a müdahale edip kalp masajı yaptı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, aile hekiminin müdahalesini izleyen saldırgan Muhammed C.'yi gözaltına alındı. Çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ramazan US'un hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.