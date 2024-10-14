Bıçaklı Kavga: Kadın Öldürüldü, Kızı Yaralandı - Son Dakika
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Bıçaklı Kavga: Kadın Öldürüldü, Kızı Yaralandı

Bıçaklı Kavga: Kadın Öldürüldü, Kızı Yaralandı

Vezirköprü'de ayrıldığı kadın Huriye Ö'yü bıçaklayarak öldüren Ö.T. tutuklandı.

14.10.2024 22:49
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ayrıldığı kadını bıçaklayarak öldüren, kızını da yaralayan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ö.T. (50) ile ayrıldığı dini nikahlı eşi Huriye Ö. (44) arasında Tikenli Mahallesi'ndeki parkta tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Ö.T, Huriye Ö. ve yanındaki kızı N.Ö'yü (17) bıçakla yaraladı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Huriye Ö. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hafif yaralanan N.Ö. tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olay yerinden kaçan Ö.T, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Huriye Ö'nün sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda, "Dirin beni, ölün cenneti bulamasın" yazdığı görüldü.

Ö.T. ile Huriye Ö'nün kuzen oldukları öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.T. tutuklanarak Vezirköprü M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bıçaklı Kavga: Kadın Öldürüldü, Kızı Yaralandı - Son Dakika

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