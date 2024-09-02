Bursa'da Kavga: 16 Yaşındaki Efe G. Suriye Uyruklu Genç Hani Kasım'ı Öldürdü - Son Dakika
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Bursa'da Kavga: 16 Yaşındaki Efe G. Suriye Uyruklu Genç Hani Kasım'ı Öldürdü

Bursa\'da Kavga: 16 Yaşındaki Efe G. Suriye Uyruklu Genç Hani Kasım\'ı Öldürdü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Efe G. (16), tartıştığı Suriye uyruklu Hani Kasım'ı (23) 12 bıçak darbesiyle öldürdüğünü itiraf etti. Kavga sırasında Hani Kasım'ın sopayla saldırdığını belirten Efe G., kendini korumak amacıyla bıçak kullandığını ifade etti. Olay sonrası Efe G. ve 4 arkadaşı ile kavgaya karışan bir başka kişi gözaltına alındı.

02.09.2024 18:12
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BURSA'da tartıştığı Suriye uyruklu Hani Kasım'ı (23), 12 bıçak darbesiyle öldüren Efe G. (16) ifadesinde, "Kavga ediyorlardı, ayırmak istedik. Hani Kasım sopayla koluma vurdu. Kendimi korumak için bıçak kullandım. Amacım onu öldürmek değildi" dedi.

Olay, saat 01.00 sıralarında, İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi'nde meydana geldi. Efe G. ile Suriye uyruklu Hani Kasım arasında çıkan tartışma, arkadaşlarının da dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Arbedede Efe G., yanındaki bıçakla Hani Kasım'ı yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hani Kasım, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 12 yerinden bıçaklandığı belirlenen Kasım, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası kaçan Efe G. ile arkadaşları Doğukan K. (18), Doğukan S. (18), Deniz D. (18) ve Talha T. (18) ile kavgaya karışan Suriye uyruklu Halep E. (22) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Efe G., "Onlar, aralarında kavga ediyorlardı. Ayırmak istedik. Bu sırada Hani Kasım sopa ile saldırdı. Kolumdan yaralandım. Ben de kendimi korumak için bıçak kullandım. Olayın hemen ardından teslim oldum. Amacım onu öldürmek değildi" dedi.

Sorgulamaları tamamlanan Efe G., 4 arkadaşı ve kavgaya karışan Halep E., adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Kavga: 16 Yaşındaki Efe G. Suriye Uyruklu Genç Hani Kasım'ı Öldürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Kavga: 16 Yaşındaki Efe G. Suriye Uyruklu Genç Hani Kasım'ı Öldürdü - Son Dakika
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