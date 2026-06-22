Bıçaklı Saldırının Ardından Tehditler: 7 Yıl 20 Gün Hapis - Son Dakika
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Bıçaklı Saldırının Ardından Tehditler: 7 Yıl 20 Gün Hapis

22.06.2026 13:26
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Kadıköy'de bıçakla öldürülen Ahmet Mattia Minguzzi'nin ailesine tehdit eden sanığa ceza verildi.

KADIKÖY'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ahmet Mattia Minguzzi'nin ailesine yönelik tehdit içerikli mesajlar gönderen ve sanal medyada paylaşımlar yapan sanık hakkında 7 yıl 20 gün hapis cezası verildi.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin Kadıköy bitpazarında bıçaklanarak öldürülmesi sonrasında, annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin cep telefonuna 2025 nisan ayında tehdit içerikli mesajlar gönderen Furkan Ay'ın 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak', 'birden fazla kişi ile birlikte tehdit' ve 'kişinin hatırasına hakaret' suçlarından 4 yıl 3 aydan 13 yıla kadar hapsi talebiyle yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. Bakırköy 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya duruşmaya taraf avukatları katıldı.

TOPLAM 7 YIL 20 GÜN HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, sanık Furkan Ay'ın, 'Suçu ve suçluyu övme' suçundan beraatine, 'Kişinin hatırasına hakaret' suçundan 1 yıl 6 ay 20 gün, 'Birden fazla kişi ile tehdit' suçundan 3 yıl, 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçundan ise 2 yıl 6 ay olmak üzere toplam 7 yıl 20 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, ilgili kullanıcının sanık Furkan A. tarafından tehdit edilerek zorla paylaşım yaptığı tespit edildi. Minguzzi ailesine tehdit mesajı gönderen 'Caravaggioeda' isimli kullanıcının, babasına attığı mesajda "Bana her şeyi Furkan A. yaptırdı. Ben de mağdurum, abi büyük kul hakkı oldu. Hakkınızı helal edin, büyük tehdit etti beni, ben suçumu kabul de ederim" dediği öğrenildi. Hazırlanan iddianamede sanık Furkan A.'nın 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak', 'birden fazla kişi ile birlikte tehdit' ve 'kişinin hatırasına hakaret' suçlarından 4 yıl 3 aydan 13 yıla kadar hapsi talep edildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Kadıköy, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bıçaklı Saldırının Ardından Tehditler: 7 Yıl 20 Gün Hapis - Son Dakika

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