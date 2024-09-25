Biden, Almanya ve Angola'yı Ziyaret Edecek

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ABD Başkanı Joe Biden, 10-15 Ekim tarihlerinde sırasıyla Almanya ile Angola'yı ziyaret ederek ikili ve bölgesel konularda liderler düzeyinde temaslarda bulunacak.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden, gelecek ay iki farklı kıtayı ziyaret edecek.

10 Ekim'de Almanya'ya gidecek olan Biden, burada Alman liderlerle bir araya gelerek başta Rusya- Ukrayna Savaşı ve NATO ittifakı olmak üzere bölgesel güvenlikle ilgili başlıkları masaya yatıracak.

Biden, ayrıca iki ülke arasındaki teknolojik, ekonomik ve ticari alanlarda çeşitli temas ve görüşmelerde bulunacak.

Başkan olarak Afrika'ya ilk ziyaret

Almanya ziyaretinin ardından başkan olarak ilk kez Afrika'yı ziyaret edecek olan Biden, 13-15 Ekim tarihlerinde Angola'da olacak.

Angola Cumhurbaşkanı Joao Lourenço ile bir araya gelecek Biden'ın gündeminde, ABD ile Afrika arasındaki ortak işbirliği alanları, ekonomik ortaklıklar, altyapı ve ulaştırma yatırımları gibi başlıklar olacak.