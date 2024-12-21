Biden'dan Almanya'ya Taziye Mesajı

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Almanya'da bir Noel pazarına düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlere taziyelerini sunan ABD Başkanı Joe Biden, Alman halkıyla dayanışma içinde olduklarını vurguladı.

ABD Başkanı Biden, Almanya'nın Magdeburg kentindeki bir Noel pazarına düzenlenen ve 5 kişinin öldüğü, 200'den fazla kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin bir mesaj yayımladı.

Biden, saldırıda hayatını kaybedenler için en derin taziyelerini sunduğunu ifade ederek, "Hiçbir toplum ve hiçbir aile, böylesine alçakça ve karanlık bir acıyı yaşamak zorunda olmamalı." vurgusunu yaptı.

Alman halkıyla dayanışma içinde olduklarını ve olayla ilgili olarak ihtiyaç halinde ABD'nin Almanya'ya her türlü desteği sağlayacağını kaydeden Biden, "ABD, teröre karşı her zaman müttefikleriyle beraberdir." ifadesini kullandı.

Saksonya-Anhalt eyaletinin Magdeburg kentinde dün Noel pazarına araçla yapılan saldırıda aralarında 9 yaşındaki çocuğun da bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetmiş ve 200'den fazla kişi yaralanmıştı.