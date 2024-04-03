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Biden'dan İsrail'e tepki: 'Yardım çalışanlarını korumak için yeterince çaba göstermedi' - Son Dakika
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Biden'dan İsrail'e tepki: 'Yardım çalışanlarını korumak için yeterince çaba göstermedi'

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ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de İsrail tarafından öldürülen 7 yardım görevlisine yönelik tepkisini dile getirdi. Biden, İsrail'in yardım çalışanlarını korumak için yeterince çaba göstermediğini belirtti ve olayın soruşturulmasını istedi. Ayrıca, ABD'nin Gazze'deki sivillere yardım sağlama çabalarının devam edeceğini ve ateşkes için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

03.04.2024 13:15  Güncelleme: 13:18
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- Biden'dan İsrail'e tepki: "Yardım çalışanlarını korumak için yeterince çaba göstermedi"

WASHINGTON - ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de 7 yardım görevlisinin İsrail tarafından öldürüldüğü saldırıya yönelik, "İsrail, sivillere son derece ihtiyaç duyulan yardımı sağlamaya çalışan yardım görevlilerini korumak için yeterince çaba göstermedi" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ordusunun Gazze'de "World Center Kitchen (WCK)" uluslararası yardım kuruluşunun 7 çalışanını öldürdüğü saldırıya yönelik yazılı açıklama yaptı. Biden, "Gazze'de World Central Kitchen'dan biri ABD'li olmak üzere 7 insani yardım çalışanının ölümünden dolayı öfkelendim ve kalbim kırıldı. Savaşın ortasında aç kalan sivillere yiyecek ulaştırıyorlardı. Cesur ve özveriliydiler. Ölümleri bir trajedidir. İsrail, yardım çalışanlarının araçlarının neden hava saldırısının hedefi olduğuna dair kapsamlı bir soruşturma yürütme sözü verdi. Bu soruşturma hızlı olmalı, hesap verebilirlik sağlamalı ve sonuçları kamuya açıklanmalıdır. Daha da trajik olanı bu tek bir olay değil. Bu çatışma, öldürülen yardım çalışanı sayısı açısından son zamanların en kötü çatışmalarından biri oldu. Gazze'de insani yardım dağıtımının bu kadar zor olmasının önemli asıl nedeni de budur. Çünkü İsrail, sivillere son derece ihtiyaç duyulan yardımı sağlamaya çalışan yardım çalışanlarını korumak için yeterince çaba göstermedi. Bu gibi olayların yaşanmaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"ABD ekibi ateşkes için Kahire'de çalışıyor"

Biden, "İsrail ayrıca sivilleri korumak için yeterince çaba göstermedi. ABD defalarca İsrail'i sivil kayıplarını önlemek amacıyla Hamas'a karşı askeri operasyonlarında insani yardım çalışmalarına yönelik çatışma ihtimalini azaltma konusunda defalarca çağrıda bulundu" ifadelerine yer verdi.

ABD'nin Gazze'deki Filistinli sivillere insani yardım sağlamak için mevcut tüm araçlarla elinden geleni yapmaya devam edeceğini belirten Biden, "Esir takası anlaşmasının bir parçası olarak derhal ateşkes sağlanması için yoğun bir şekilde bastırıyoruz. Şu anda Kahire'de bunun üzerinde çalışan bir ekibim var" dedi.

Biden ayrıca, World Central Kitchen'ın kurucusu Jose Andres ile görüştüğünü, yardım çalışanlarının ölümü nedeniyle başsağlığı dileklerini ilettiğini belirtti.

"Ciddi bir hata"

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ise yaptığı açıklamada saldırıdan dolayı özür diledi. Saldırıyı "ciddi bir hata" olarak nitelendiren Halevi, "Bu, geceleri çok karmaşık şartlardaki bir savaş sırasında yanlış tanımlamanın ardından gelen bir hataydı. Böyle bir şeyin olmaması gerekirdi" dedi.

Halevi, İsrail'in yardım çalışanlara yönelik kastı olmadığını savundu.

Polonya liderinden Netanyahu'ya tepki

Polonya Başbakanı Donald Tusk, biri Polonyalı olmak üzere 7 yardım görevlisinin öldürüldüğü saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya tepki gösterdi. Tusk, "7 Ekim'deki saldırıdan sonra Polonyalıların büyük çoğunluğu İsrail ile tam dayanışma gösterirken, bu dayanışma şimdi gerçekten zorlu bir sınavdan geçiriliyor. Gönüllülere yönelik saldırı ve verdiğiniz tepki öfke uyandırıyor" ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybedenlerin isimleri açıklandı

World Central Kitchen tarafından yapılan açıklamada, saldırıda yaşamını yitiren görevlilerin 25 yaşındaki Filistinli Saifeddin Issam Ayad Abutaha, 43 yaşındaki Avustralyalı Lalzawmi (Zomi) Frankcom, 35 yaşındaki Polonyalı Damian Sobol, 33 yaşındaki ABD- Kanada çifte vatandaşı Jacob Flickinger, 57 yaşındaki İngiliz John Chapman, 33 yaşındaki İngiliz James (Jim) Henderson, 47 yaşındaki İngiliz James Kirby olduğu belirtildi.

İsrail üç aracı farklı noktalarda hedef aldı

İsrail ordusu, 1 Nisan'da 100 tonluk gıda yardımını teslim ettikten sonra Deir el-Balah'taki depodan ayrılan 3 WCK aracını hedef almıştı. Hareketleri İsrail ordusuyla koordine edilmesine rağmen araçların vurulması sonucu 7 insani yardım görevlisi hayatını kaybetmişti. İlk aracın vurulduğu yerden yaklaşık 800 metre uzaklıktaki ikinci aracın hedef alındığı, üçüncü aracın ise ikinci araçtan yaklaşık 1.6 kilometre uzaklıkta vurulduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Joe Biden, İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

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