Biden\'dan Rekor Af Hamlesi

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Biden'ın son af hamlesi, silah ve vergi suçlarından yargılanan oğlu Hunter Biden için çıkarılan geniş kapsamlı affın ardından geldi.

WASHINGTON, 13 Aralık (Xinhua) -- ABD Başkanı Joe Biden, 39 kişiyi affetti, yaklaşık 1.500 kişinin ise cezasını hafifletti. Böylece Biden bir gün içinde affedilen kişi sayısıyla rekor kırdı.

Beyaz Saray'dan perşembe günü yapılan açıklamada, "Başkan Biden, başarılı rehabilitasyon süreci geçiren ve toplumlarını daha güvenli hale getirme konusunda güçlü kararlılık gösteren yaklaşık 1.500 ABD vatandaşını affetmiştir. Bu, tek gün için rekor düzeyde bir af sayısıdır" denildi.

Cezaları hafifletilen yaklaşık 1.500 kişi, Kovid-19 pandemisi döneminde cezalarının en az bir yıllık kısmını ev hapsinde çeken kişileri kapsıyor.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Başkan Biden, şiddet içermeyen suçlardan hüküm giymiş 39 kişiyi de affetti" denildi. Şiddet içermeyen suçlar kapsamında genellikle uyuşturucu suçları, dolandırıcılık veya hırsızlık yer alıyor.

Biden yaptığı açıklamada, "ABD olasılık ve ikinci şans imkanı üzerine inşa edilmiştir. Başkan olarak, pişman olan ve başarılı rehabilitasyon süreci geçiren kişilere merhamet gösterme, ABD vatandaşlarına tekrar günlük hayata katılma ve topluma katkıda bulunma fırsatı verme ve uyuşturucu suçlarından hüküm giyenler başta olmak üzere şiddete karışmayan suçlulara verilen cezalardaki eşitsizlikleri ortadan kaldırmak için adımlar atmaktan büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

Associated Press'in bildirdiğine göre ABD Başkanı Biden, daha önce 122 kişi için ceza hafifletme, 21 kişi için de af kararı çıkarmıştı.

Biden'ın son af hamlesi, silah ve vergi suçlarından yargılanan oğlu Hunter Biden için çıkarılan geniş kapsamlı affın ardından geldi. Oğlunun affedilmesi, Biden'ın kendi partisinde bile eleştirilere yol açmıştı.

ABD Başkanı Biden, ABD'de başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump'ın göreve geldiğinde 2020 seçim sonuçlarını geçersiz kılma girişimlerini soruşturanlara karşı yürütme olasılığı olan öç alma girişimlerine karşı bu kişilere yönelik aflar çıkarmayı da planlıyor.