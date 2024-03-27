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- Biden: "Francis Scott Key Köprüsü'nün yıkılmasının kasıtlı bir eylemin sonucu olduğuna dair hiçbir belirti yok"

WASHINGTON - ABD Başkanı Joe Biden, kargo gemisinin Baltimore kentindeki Francis Scott Key Köprüsü'nü çarparak yıkmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Francis Scott Key Köprüsü'nün çökmesinin kasıtlı bir eylemin sonucu olduğuna dair hiçbir belirti yok" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da kargo gemisinin çarpması sonucu yıkılan Baltimore kentindeki Francis Scott Key Köprüsü'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Biden, Francis Scott Key Köprüsü'nün yıkılmasının kasıtlı bir eylemin sonucu olduğuna dair hiçbir belirti olmadığını belirterek, federal hükümetten geniş çaplı bir müdahale sözü verdi.

Washington DC ve Delaware arasında gidip gelirken Francis Scott Key Köprüsü üzerinden "pek çok kez" geçtiğini belirten Biden, "Niyetim federal hükümetin bu köprünün yeniden inşasının tüm maliyetini karşılaması. Kongre'nin bu çabamı desteklemesini bekliyorum. Bu biraz zaman alacak" dedi.

Köprüye çarparak yıkılmasına neden olan geminin sahibi olan şirketin köprünün yeniden inşası için ödeme yapması gerekip gerekmediğini soran bir muhabire yanıt veren Biden, "Bunun olmasını beklemeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Biden, "Ekibime limanın yeniden açılması ve köprünün mümkün olan en kısa sürede yeniden inşa edilmesi için ellerinden geleni yapmaları talimatını verdim" dedi.

Baltimore'u ziyaret etmeyi planlayıp planlamadığına ilişkin bir soruya cevap veren Biden, "Planlıyorum, hem de elimden geldiğince çabuk" dedi.

Biden, ayrıca kayıp kişi sayısının 6 olduğunu ve sayının değişebileceğini aktardı.

Nehre düşen 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Singapur bandıralı kargo gemisi Dali, Patapsco Nehri üzerinde yer alan Francis Scott Key Köprüsü'ne yerel saatle 01.35'te çarpmıştı. Gemi, çarpmadan önce motor arızası yaşadığını belirtmiş ve imdat çağrısında bulunmuştu. Yetkililer, köptüyü trafiğe kapatmıştı.Çarpmanın etkisi ile köprü saniyeler içinde yıkılmıştı. Kazada, nehre düşen 6 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.