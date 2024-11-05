Biden Seçim Sonuçlarını Beyaz Saray'dan İzleyecek - Son Dakika
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Biden Seçim Sonuçlarını Beyaz Saray'dan İzleyecek

Joe Biden, seçim sonuçlarını eşi Jill ile birlikte Beyaz Saray'dan takip edecek.

05.11.2024 18:23
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(WASHINGTON) - ABD Başkanlığı'nda son saatlerini yaşayan Joe Biden, eşi Jill Biden'la beraber seçim sonuçlarını yardımcıları ve üst düzey Beyaz Saray personeliyle birlikte Beyaz Saray konutundan izleyecek.

Bir Beyaz Saray yetkilisi, Biden ve First Lady Jill Biden'ın seçim sonuçlarını, yardımcıları ve üst düzey Beyaz Saray personeliyle birlikte Beyaz Saray konutundan izleyeceğini söyledi. Programında halka açık bir etkinlik bulunmayan Biden'ın ülke genelinde oy sayımları yapıldıkça düzenli güncellemeler alması bekleniyor.

Biden'ın başkan adaylığından çekilme süreci

ABD başkanlık seçimleri için ilk başta Demokratların adayı olan Joe Biden'ın 27 Temmuz'da Trump'la çıktığı televizyon münazarasında sergilediği performans, izleyiciler tarafından "kötü ve zayıf" olarak yorumlanmıştı. Biden'ın bu performansı, partisi içinde adaylıktan çekilmesi yönünde yoğun bir kampanya başlamasını tetiklemişti. Televizyon yayını sırasında cümlelerini tamamlamakta zorlanan Biden, program sonunda sahneden ancak eşinin yardımıyla inebilmişti. Bu yayın partinin önde gelen isimleri ve önemli bağışçılarının Biden'dan çekilmesini istediği bir sürecin başlamasına yol açmıştı. Anketlere göre Demokrat seçmenin çoğunluğu, yapılacak seçimde 81 yaşındaki Biden'dan başka bir adayla girmenin kazanma şanslarını artıracağına inanıyordu. Daha sonra COVİD-19 teşhisi konan Biden'ın izolasyon kuralları gereği bazı kampanya etkinliklerini iptal etmek zorunda kalması üzerindeki baskıyı daha da artırmıştı.

Biden'dan Kamala Harris'e destek

Bunun sonucunda Biden, adaylıktan çekilmesine yönelik baskıya daha fazla direnememiş ve 21 Temmuz'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, adaylıktan çekildiğini açıklamıştı. Biden, yaptığı paylaşımda, "Her ne kadar yeniden seçilmek istesem de görevimden ayrılmamın ve görev süremin geri kalanında yalnızca Başkan olarak görevlerimi yerine getirmeye odaklanmamın partimin ve ülkenin yararına olacağına inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı. Biden'ın yarıştan çekilmesinin ardından yerine aday olarak mevcut Başkan Yardımcısı Kamala Harris seçildi.

Harris'in seçilmesine yönelik çalışmalarda bulunan ve demeçler veren Biden, daha önce Harris'in adaylığı sorulunca, "En başında başkan olmaya yeterli olmadığını düşünsem onu yardımcım seçmezdim" demişti. Yakınlarına göre Biden, ilk siyah ve kadın başkan yardımcısı Harris'in tüm Demokratları ikna edemeyebileceğini düşünüyor.

Joe Biden: "Trump ve kişiliği ile büyük anlaşmazlıklarım var"

Cumhuriyetçilerin adayı ve eski ABD Başkanı olan Donald Trump aleyhine de seçim kampanyası yürüten Joe Biden, ikinci bir Trump başkanlığının ülke için neler getirebileceği konusunda uyarılarda bulundu. Biden, 2 Kasım Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Trump ve kişiliği ile büyük anlaşmazlıklarım var. Ne olacak? Benim yönetimimi onunkiyle değiştirirseniz ne olur" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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