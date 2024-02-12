Biden, Trump\'ın NATO\'ya yönelik tehditlerini eleştirdi

ABD Başkanı Joe Biden, eski Başkan Donald Trump'ın NATO'ya finansal yükümlülüklerini yerine getirmeyen müttefiklere yönelik herhangi bir Rus saldırısını engellememe tehdidinde bulunduğu şeklindeki ifadelerini "dehşet verici ve tehlikeli" olarak nitelendirdi.
The Hill gazetesinin haberine göre, Biden yaptığı açıklamada, eski ABD Başkanı Trump'ın NATO ile ilgili açıklamalarını eleştirerek, ikinci Trump döneminin ülkenin dış ilişkilerine zarar vereceğini kaydetti.
Trump'ı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "savaş ve şiddet konusunda destek vermek"le suçlayan Biden, Trump'ın açıklamalarını "dehşet verici ve tehlikeli" olarak nitelendirdi.
Biden, "Trump seçimi kazanması halinde, olası Rus saldırılarında NATO müttefiklerini terk edeceğini belirtiyor." ifadesini kullandı.
Trump'tan "savunma harcamalarını yapmayan NATO üyelerini korumama tehdidi"
Eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin South Carolina eyaletinde yaptığı konuşmada, başkan olduğu dönemde, NATO'ya finansal yükümlülüklerini yerine getirmeyen müttefiklere yönelik herhangi bir Rus saldırısını engellememe tehdidinde bulunduğunu belirtmişti.
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