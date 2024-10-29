Biden ve GKRY Lideri ile Görüşecek

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ABD Başkanı Joe Biden'ın 30 Ekim Çarşamba günü Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile Beyaz Saray'da bir araya geleceği bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden ile Hristodulidis yarın bir görüşme yapacak.

Açıklamada, Biden ile Hristodulidis'in, 23 Ekim'de ABD ile GKRY arasında başlatılan "stratejik diyalog" kapsamında ikili ve bölgesel meseleleri ele alacağı kaydedildi.

İkilinin ayrıca Orta Doğu'daki gelişmelerin yanı sıra Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin gündemi de değerlendireceği belirtildi.

Açıklamada, "Ada'nın bölünmesinin 50. yılı bağlamında Başkan Biden, tüm Kıbrıslılar için siyasi eşitlik sunan iki toplumlu ve iki bölgeli bir federasyona olan desteğinin altını çizecek." ifadesi kullanıldı.