- Biden ve Polonya Cumhurbaşkanı Duda bir araya geldi
WASHINGTON ABD Başkanı Joe Biden ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrej Duda, Beyaz Saray'da bir araya geldi.
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Batman Belediye Eş Başkan Adayı Mehdi Öztüzün, HÜDA PAR Batman adayı Serkan Ramanlı ile aynı fotoğraf karesinde yer aldığı gerekçesiyle partisinden ihraç edildi. Parti yönetimi, Öztüzün'ün belediye eşbaşkan adayı olmadığını duyurdu.
Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğu resmi konutunda düzenlenen iftar programında, Almanya'daki Türk toplumunun birlik ve beraberliğinin önemi vurgulandı. Başkonsolos Turhan Kaya, yaptığı konuşmada, yabancı düşmanlığı ve ayrımcılığın devam ettiğini belirterek, Türk toplumu için birlikteliğin çok önemli olduğunu vurguladı.
Tokat Valiliği, Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ait makinaların çürümeye terk edildiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, okulda yıkım kararı verilen atölye binalarının yerine yeni atölye ve derslik binaları yapılacağı belirtildi.
Diyarbakır'ın Eğil ilçesine bağlı Oyalı Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı. Kazada, 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan bir yaralı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Cumhur İttifakı'nın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk, Reyhanlı ilçesinde vatandaşlarla birlikte orucunu açtı. Öntürk, destek isteyerek Hatay'ı ayağa kaldırmak ve vatandaşların hayatlarına dokunacak projeleri hayata geçirmek için çalışacaklarını belirtti. İftar programına AK Parti ve MHP milletvekilleri de katıldı.
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda heyecan bugün oynanan müsabakalarla sona erdi. İran erkekler futsalda altın madalya kazanırken, Ukrayna satranç klasik takımda şampiyon oldu. Ukrayna, toplam 19 madalyayla en başarılı ülke oldu.
Fenerbahçe Opet, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında deplasmanda İtalya'nın Allianz Vero Volley takımına 3-0 yenildi. Karşılaşmanın rövanşı 19 Mart Salı günü İstanbul'da oynanacak.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı bir TV programında İYİ Parti ABB Başkan adayı Cengiz Topel'in ihaleye fesat karıştırma iddialarına ilişkin; "İhaleye fesat karıştırmakta onun tecrübesi çoktur. Bizim bütün ihalelerimiz açıktır. Siz ihaleye girmeden aynı rakamı verip veremeyeceğini nereden bilebilirsiniz ki? Aday olduğu partinin genel başkanı her yerde benim dürüstlüğümü anlatmıştır. Akşener'i yalanlıyor. Geldi benden Mamak Belediye Başkanlığı'nı istedi, biz de vermeyince Yavaş'ı karalıyor" diye konuştu.
Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Özgür Özel, İzmir’de iş dünyasından temsilciler ile düzenlenen toplantıda konuştu, “İzmir’in toplumsal yaşamına müdahale edilmemesi noktasında, kişisel hak ve özgürlükler noktasında, yaşam biçimine müdahale noktasında yaşayabilecekleri olumsuzlukların yaşanmayacağı süreç, bizim sandıktaki birlikteliğimizden geçiyor” dedi.
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