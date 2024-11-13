Biden ve Trump'tan Barışçıl Geçiş Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Biden ve Trump'tan Barışçıl Geçiş Mesajı

Biden ve Trump, başkanlık görevini barışçıl bir şekilde devretme taahhüdünde bulundular.

13.11.2024 21:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Joe Biden ile seçilmiş başkan Donald Trump arasındaki görüşmede, iki isim de başkanlık görevinin barışçıl bir şekilde devredileceği konusunda ortak mesaj verdi.

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, seçim zaferinden sonra ilk kez Washington'a gelerek Beyaz Saray'da Başkan Biden ile bir araya geldi.

Görüşmenin başında Oval Ofis'te kameralara poz veren ve el sıkışan Biden ile Trump, birbirlerine teşekkür etti.

Biden'dan Trump'a: "Yeniden hoş geldiniz"

Biden, başkanlık görevini Trump'a sorunsuz bir şekilde devredeceğini vurgulayarak, "Yeniden hoş geldiniz. Pürüzsüz bir geçiş süreci olmasını bekliyoruz, ihtiyacınız olan her şeyi karşılamak üzere yapabileceğimiz her şeyi yapacağız." diye konuştu.

Daha sonra söz alan Trump da "Siyaset zor bir iş ve çoğunlukla dünya çok hoş değil ama bugün dünya güzel. Geçiş süreci olabildiğince pürüzsüz olacak, bunun için çok minnettarım." ifadesini kullandı.

Daha sonra Trump ve Biden'ın, Beyaz Saray'daki basına kapalı görüşmesi, yaklaşık iki saat sürdü.

Trump, 2020 yılında kaybettiği seçimlerden sonra, 20 Ocak 2021 günü yapılan yemin töreninden bu yana Biden ile 27 Haziran'da yaptığı son başkanlık tartışması dışında bir araya gelmemişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Beyaz Saray, Joe Biden, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Biden ve Trump'tan Barışçıl Geçiş Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:42 Seçil Erzan’dan duruşma öncesi mahkeme başkanına mektup: Arda Turan’ı suçladı, tahliyesini istedi Seçil Erzan'dan duruşma öncesi mahkeme başkanına mektup: Arda Turan'ı suçladı, tahliyesini istedi
20:58 Ankara Büyükşehir Belediyesinin konser skandalına ilişkin inceleme başlatıldı Ankara Büyükşehir Belediyesinin konser skandalına ilişkin inceleme başlatıldı
18:13 5 evladını kaybeden annenin kabarık suç kaydı dikkat çekti 5 evladını kaybeden annenin kabarık suç kaydı dikkat çekti
17:37 Narin’in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinden kaydedilen görüntülere ulaşıldı Narin'in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinden kaydedilen görüntülere ulaşıldı
10:21 Prenses Diana’nın şoföründen yıllar sonra çok konuşulacak itiraf Prenses Diana'nın şoföründen yıllar sonra çok konuşulacak itiraf
10:01 Tarihi anlaşma ocak ayında: Galatasaray, Osimhen için her şeyi yapıyor Tarihi anlaşma ocak ayında: Galatasaray, Osimhen için her şeyi yapıyor
09:53 Narin Güran’ın katil zanlısı Salim Güran’a 1 milyon 698 bin lira para cezası verildi Narin Güran'ın katil zanlısı Salim Güran'a 1 milyon 698 bin lira para cezası verildi
09:43 İşte memur ve emekli zamları için en güçlü senaryolar İşte memur ve emekli zamları için en güçlü senaryolar
09:38 Altın fiyatları yeniden yükselme çabasında Altın fiyatları yeniden yükselme çabasında
09:37 Esenyurt’ta park kavgasında komşusunun boynuna tornavida sapladı Esenyurt'ta park kavgasında komşusunun boynuna tornavida sapladı
09:23 İki ünlü markanın balları sahte çıktı İki ünlü markanın balları sahte çıktı
09:20 Filistin’e destek veren Oscarlı oyuncu Susan Sarandon iş bulamıyor Filistin'e destek veren Oscarlı oyuncu Susan Sarandon iş bulamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2024 23:09:33. #1.12#
SON DAKİKA: Biden ve Trump'tan Barışçıl Geçiş Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.